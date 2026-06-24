Iván Cepeda lanzó fuertes cuestionamientos contra la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella al asegurar que durante la contienda electoral se habrían utilizado mecanismos que, según él, afectaron la transparencia del proceso democrático. El excandidato afirmó que existen denuncias relacionadas con presuntas prácticas de compra de votos y el uso de herramientas tecnológicas para influir en los electores.

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Durante su pronunciamiento, Cepeda sostuvo que su movimiento denunció una supuesta operación masiva orientada a alterar la libre expresión de la voluntad popular. Según indicó, estas acciones habrían tenido como propósito incidir en el resultado de las elecciones presidenciales que terminaron con la victoria de De la Espriella.

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El senador también señaló que la campaña ganadora habría recurrido a estrategias de manipulación apoyadas en tecnologías de inteligencia artificial. Aunque no entregó detalles específicos sobre los mecanismos utilizados, aseguró que dichas prácticas lesionaron la transparencia electoral y generan cuestionamientos sobre la legitimidad del nuevo gobierno.

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“Denunciamos que la campaña de De la Espriella llevó a cabo una masiva operación de compra de votos destinada a alterar la libre expresión de la voluntad popular. Y también advertimos que usó sofisticadas estrategias de manipulación mediante tecnologías de inteligencia artificial”, manifestó Cepeda.

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Pese a sus críticas, el dirigente político aseguró que continuará promoviendo el esclarecimiento de estos hechos por las vías institucionales. Además, defendió la actuación de su campaña durante la carrera presidencial y afirmó que su proyecto político se mantuvo alejado de prácticas que, a su juicio, deterioran la democracia colombiana.

Según Cepeda, su movimiento desarrolló una campaña “limpia, transparente y respetuosa”, sin recurrir a la compra de votos ni a estrategias que buscaran influir indebidamente en la voluntad de los ciudadanos.

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