Por: Blu Radio

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En medio del ambiente de tensión que ha rodeado los escrutinios electorales en Medellín, un procedimiento de las autoridades dentro de Plaza Mayor puso nuevamente el foco sobre las medidas de seguridad implementadas para proteger uno de los procesos más sensibles de la jornada democrática.

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El hecho involucró a un escolta, relacionado con la campaña de Abelardo de la Espriella, al que le fue incautada un arma traumática tras denuncias de ciudadanos que se encontraban en el centro de convenciones, escenario donde avanzan los escrutinios departamentales y donde permanecen funcionarios electorales, testigos, delegados de campañas y organismos de control encargados de revisar los resultados de la jornada del pasado domingo.

Tras las respectivas verificación de la policía se determinó que el hombre no contaba con permiso vigente para el porte del arma por lo que le fue incautada e impuesto un comparendo por más de 930.000 pesos.

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“Hay un ciudadano que pertenece a una empresa de vigilancia privada, tenía un arma de letalidad reducida, se hace el procedimiento de incautación. Posteriormente, lo trasladamos a las instalaciones de la Seccional de Investigación Criminal, allí se hizo toda la verificación de la documentación”, sostuvo el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

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Mientras avanzan los escrutinios departamentales, las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre Plaza Mayor y otros escenarios relacionados con los comicios.

Se espera que en las próximas horas finalicen estas acciones con el fin de que el material electoral del departamento, así como los reportes, lleguen a Bogotá para el escrutinio nacional.

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