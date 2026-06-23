La derrota milimétrica en las urnas frente a Abelardo De La Espriella no solo trasladó la batalla electoral a los escritorios del Consejo Nacional Electoral (CNE), sino que desató una tormenta de cuestionamientos internos dentro del Pacto Histórico. Ante el inevitable canibalismo político y el cobro de cuentas que suele sacudir a las coaliciones que pierden el poder, el candidato Iván Cepeda optó por una agresiva estrategia de control de daños. A través de un vehemente pronunciamiento público, el líder de izquierda intentó frenar las evaluaciones críticas sobre el diseño de su campaña, blindando a su equipo de colaboradores y revistiendo los fallos estratégicos con una narrativa de resistencia ética.

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En lugar de ceder espacio a la autocrítica por haber perdido el control de regiones clave o por fallas en la movilización final, Cepeda optó por culpar al “aparato mediático” y a los analistas de sembrar interpretaciones malintencionadas. Si bien asumió la responsabilidad jurídica y política como director natural del proyecto para detener la sangría de reproches en su círculo cercano, el candidato desvió rápidamente la atención hacia una supuesta campaña de desprestigio e incluso denunció amenazas contra sus asesores, un movimiento clásico en la política para neutralizar los balances técnicos de los observadores independientes.

“Quien tenga que hacer reclamos por cómo se dirigió la campaña, bien puede dirigirlas a mí; único responsable de eventuales desaciertos. Desde el comienzo lo dejé claro. No iba a transigir con la política fácil de tratos inescrupulosos, marketing de imagen y demagogia barata. Lo siento: para mí son importantes los votos, pero también cómo se consiguen”, sentenció Cepeda.

Con esta declaración, el aspirante del Pacto Histórico buscó transformar las deficiencias tácticas de su carrera hacia la Casa de Nariño en una especie de medalla de honor y superioridad moral. Al sugerir que su estancamiento electoral se debió a su negativa a pactar con sectores tradicionales o a utilizar mercadotecnia tradicional de imagen, Cepeda intentó salvar la cara ante sus bases, justificando la derrota no como una falta de pericia política, sino como el costo de mantener una supuesta pureza ideológica.

Finalmente, el candidato amarró la defensa de su campaña a la actual puja que sostiene por el reconteo de votos en las mesas de escrutinio. Para Cepeda, el debate sobre los errores de su equipo es una “jugada muy oportuna” diseñada por sus contradictores para restar legitimidad a las más de 50.000 reclamaciones que sus testigos radicaron ante los jueces electorales. Al recordar que su modelo de país arrastró el respaldo de 12.700.000 ciudadanos, el líder de izquierda envió un mensaje de advertencia al nuevo gobierno: independientemente de lo que certifique el escrutinio final, esa gigantesca masa electoral no será tratada como un simple “error de campaña”, sino como un bloque de oposición unificado, consciente y movilizado listo para hacerle contrapeso a la administración de De La Espriella desde el próximo 7 de agosto.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.