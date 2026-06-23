La estabilidad del proceso y el retroceso de Cepeda quedaron en evidencia en el reporte del formulario E-26 del área metropolitana de Bucaramanga. En este importante centro urbano, el candidato del Pacto Histórico experimentó una contracción en sus filas al pasar de 236.751 votos preliminares a 236.648 en el escrutinio formal, lo que significó una pérdida neta de 103 apoyos. Por el contrario, De La Espriella sumó 156 sufragios adicionales en la misma zona, escalando de 454.888 a 455.044 votos oficiales. En la Costa Caribe, la tendencia se repitió con ajustes mínimos que el periodismo y los analistas catalogaron de irrelevantes: variaciones acumuladas de apenas 73 votos en Cartagena, 86 en Montería y 90 en Sincelejo.

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El fenómeno fue objeto de un duro análisis por parte de Néstor Morales en el espacio de Mañanas Blu, quien calificó los reclamos de la oposición como maniobras desesperadas ante la contundencia de los datos institucionales.

“En las ciudades del Caribe no hay ninguna diferencia en los votos. La diferencia nacional son 250.000 votos (…) Lo demás son patadas de ahogado, no se ha encontrado ningún caso con una diferencia sustancial en el escrutinio”, enfatizó el periodista.

Morales también puso la lupa sobre las denuncias de “voto atípico” o “voto fusil” en zonas de orden público, señalando que los investigadores evalúan entre 298 y 400 mesas donde el 100% de los tarjetones marcaron apoyo exclusivo por Cepeda, presuntamente bajo el constreñimiento de grupos armados ilegales. Al mismo tiempo, reportó que el único descuento notable para el presidente electo en el Caribe obedeció a la anulación técnica de una mesa de 180 votos debido a que los jurados olvidaron firmar el acta oficial.

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Ante este panorama de tranquilidad matemática, el andamiaje institucional ha salido a blindar la legitimidad de las urnas. El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, fue enfático al declarar que el Ministerio Público no ha hallado evidencia alguna que sustente las teorías de fraude o manipulación sistémica de los resultados. Asimismo, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiróz, recordó que el escrutinio se ejecuta en audiencias públicas con testigos de ambas campañas, por lo que los ajustes de doble dígito detectados corresponden a simples errores humanos de digitación o transmisión. Con las reclamaciones locales prácticamente resueltas, la Comisión Escrutadora Nacional inició la fase de consolidación definitiva, abriendo paso a la inminente declaratoria oficial de Abelardo De La Espriella como nuevo mandatario de los colombianos antes de que termine la semana.

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