Los señalamientos de fraude en la segunda vuelta de lass elecciones que dejaron ganador a Abelardo de la Espriella y presidente electo según el preconteo abrió paso a un análisis sobre el comportamiento del mandatario actual de Colombia.

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Las menciones de Gustavo Petro se convirtieron en foco de evaluación por parte del panel de especialistas del programa ‘Voz populi’, de Blu Radio, en la tarde del lunes 22 de junio de 2026.

“Lo que generó ruido es la intervención del presidente de Colombia en esto porque el presidente de Colombia es una figura que debe representar al estado y debe representarnos a todos y no en un proceso independiente como es el electoral”, aseguró el analista Álvaro Forero.

En ese sentido la conversación sirvió para reconocer el legítimo derecho de Iván Cepeda para solicitar y ceñirse al resultado del escrutinio, aunque se remarcó que los pedidos y señalamientos de Petro surgen en medio de su afinidad con el candidato perdedor.

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Incluso, surgió la pregunta sobre si el mandatario habría reaccionado de la misma manera en el caso de que el aspirante del Pacto Histórico hubiera ganado, pues en el marco del triunfo de De la Espriella ha cuestionado al sistema electoral. De ahí, Hernando Paniagua fue contundente.

“En algo creo que podemos estar de acuerdo es que ambos candidatos estuvieron a la altura y de manera correcta. Quien ha tal vez deslucido un poco en estas últimas 24 horas es el presidente Gustavo Petro. Es quien no ha actuado con la dignidad de un jefe de Estado y es una crítica que hay que hacerle”, señaló Paniagua.

De hecho, el periodista afirmó que esa actitud “ha sido recurrente durante estos 4 años”, con lo que Petro quedó bajo lupa por su reacción en una jornada que habitualmente no tiene este tipo de tensiones.

Incluso, uno de los puntos dentro de la conversación sirvió para recordar que en otras elecciones también reñidas en el pasado, como cuando Ernesto Samper fue elegido como presidente en 1994, el mandatario César Gaviria no intervino como ha sucedido ahora.

Ver el momento de la conversación desde las 4:20 de la tarde de este lunes 22 de junio de 2026:

La confirmación del triunfo de De la Espriella se dará cuando salgan los resultados completos de los escrutinios, en medio de las múltiples exigencias que ha hecho Iván Cepeda para esclarecer los votos.

Parece oportuno aclarar que la diferencia porcentual entre ambos candidatos es de 0,95 % entre ganador y perdedor, mientras que históricamente la brecha entre preconteo y escrutinio es mucho menor. Por ejemplo, en las pasadas elecciones legislativas fue de 0,28 %.

En ese sentido, han surgido más de una decena de publicaciones de Petro desde sus redes sociales como referencia al tema, en medio de cuestionamientos al sistema lectoral del Colombia.

¿Cuándo salen los escrutinios de Colombia?

El escrutinio definitivo de las elecciones presidenciales en Colombia avanza de manera inmediata tras el cierre de las urnas. Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares inician la revisión de votos el mismo domingo de los comicios a partir de las 4 de la tarde.

Los funcionarios locales consolidan los primeros pliegos electorales legales en una audiencia pública que se extiende obligatoriamente hasta las 24:00 horas. Si la verificación física de las actas de jurados requiere más tiempo, las comisiones reanudan sus labores al día siguiente.

El trabajo continuo se desarrolla de lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche horas en jornadas sucesivas. El proceso en las localidades comúnmente toma entre dos días y una semana completa para concluir la fase departamental.

Posteriormente, los delegados del Consejo Nacional Electoral inician los denominados Escrutinios Generales en la capital de la República. Esta fase final arranca obligatoriamente a las 9 de la mañana del martes siguiente a las votaciones nacionales.

Los magistrados de la corporación atienden, resuelven y definen cada una de las apelaciones o reclamaciones jurídicas que presenten los testigos electorales. Los resultados finales oficiales salen al público una vez concluya la revisión total del censo electoral.

La duración exacta del procedimiento técnico depende directamente de la estrechez del resultado definitivo entre las fórmulas de los candidatos en disputa. Una contienda reñida multiplica las solicitudes de reconteo, extendiendo la validación formal de las actas de votación.

El sistema garantiza transparencia absoluta y exactitud jurídica antes de expedir la credencial que acredita al nuevo presidente electo del país. Los resultados del escrutinio representan el único veredicto legalmente vinculante para la declaración de la victoria electoral en Colombia.

La ciudadanía puede auditar el desarrollo de este recuento mediante las herramientas digitales oficiales dispuestas por la organización electoral. Estas plataformas garantizan el acceso democrático a la información en tiempo real para todos los colombianos.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.