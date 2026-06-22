Las reacciones internacionales al resultado electoral en Colombia siguen apareciendo y una de las más llamativas llegó nuevamente desde Estados Unidos. Donald Trump publicó un nuevo mensaje para felicitar a Abelardo de la Espriella después de que el abogado se impusiera en el preconteo de la segunda vuelta presidencial.

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A través de una publicación en Truth Social, Trump reiteró su respaldo a De la Espriella y destacó el vínculo que construyó con él durante la campaña. El mandatario estadounidense aseguró que acompañarlo políticamente fue motivo de orgullo para él.

“Fue mi gran honor apoyarlo”, escribió Trump. Además de la felicitación, el presidente estadounidense dejó claro que espera una etapa de cooperación entre Washington y Bogotá bajo el nuevo gobierno. En ese sentido, destacó la importancia de fortalecer los lazos bilaterales en distintos frentes.

“Espero con interés trabajar juntos para forjar una relación sólida entre Colombia y los Estados Unidos”, añadió Trump en la publicación.

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🚨President Trump just posted below that he proudly congratulated “El Tigre” Abelardo de la Espriella on his victory as Colombia’s new president and pledged to forge a powerful… pic.twitter.com/GfXkVSCFSl — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 22, 2026

El mensaje se suma a otras manifestaciones de apoyo que el mandatario norteamericano ha expresado hacia De la Espriella y llega pocas horas después de conocerse los resultados preliminares que lo perfilan como el próximo presidente de Colombia.

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