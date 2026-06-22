Los principales gremios empresariales de Colombia expresaron un respaldo unánime al nuevo presidente electo, Abelardo de la Espriella, tras conocerse los resultados del preconteo de la Registraduría Nacional para el periodo 2026-2030.

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Las organizaciones destacaron la solidez de la democracia, la participación ciudadana y la necesidad de iniciar una etapa de unidad nacional que supere la polarización de la campaña.

El Consejo Gremial Nacional hizo un llamado a respetar la voluntad popular y a fortalecer la confianza en la institucionalidad, especialmente en la Registraduría y las autoridades electorales.

También recordó que el nuevo gobierno deberá gobernar para todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por él, y propuso avanzar en consensos sobre seguridad, orden público, desarrollo social y sostenibilidad fiscal.

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La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) felicitó al nuevo mandatario y afirmó que los resultados envían un mensaje de estabilidad a los mercados, pidiendo un liderazgo inclusivo y basado en el diálogo social.

Por su parte, la Cámara Colombiana de la Infraestructura resaltó la importancia de atraer inversión y fortalecer la competitividad mediante la ejecución de proyectos estratégicos.

Otros gremios como Camacol, Anato, Fenavi y AmCham Colombia presentaron sus prioridades: reactivación de vivienda e infraestructura, impulso al turismo, protección del abastecimiento alimentario y fortalecimiento del comercio internacional.

Todos coincidieron en la necesidad de seguridad jurídica, estabilidad institucional y confianza para la inversión.

En conjunto, el sector empresarial trazó una hoja de ruta económica para el periodo 2026-2030 centrada en crecimiento, empleo, inversión y estabilidad macroeconómica.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.