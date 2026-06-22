Por: EL PILON SA

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El triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones de segunda vuelta presidencial dejó muchas reacciones en redes sociales. Una de las que llamó la atención en el departamento del Cesar fue la de la activista vallenata Juliana Guerrero. La exfuncionaria del Gobierno Petro compartió una publicación que destacó las regiones donde Iván Cepeda logró imponerse en las urnas, pocas horas después de que se confirmara la victoria de su rival en la contienda electoral del domingo 21 de junio.

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Con el 100 % de las mesas informadas, el candidato del movimiento Defensores de la Patria obtuvo 12.959.542 votos, mientras que Cepeda alcanzó 12.708.712 sufragios. La diferencia final fue de 250.830 votos, una de las más estrechas en una elección presidencial reciente y que mantuvo al país en expectativa durante gran parte de la jornada de escrutinio preliminar.

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Resultados del preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Lejos de cuestionar los resultados del preconteo o sumarse a mensajes de inconformidad, Guerrero compartió en sus historias de Instagram una imagen publicada por la activista Karol Solís. En ella aparece un mapa de Colombia resaltando los departamentos donde Cepeda obtuvo la mayoría de los votos, acompañado de la frase: “Te amo, Caribe”, en referencia al fuerte respaldo que recibió el candidato del Pacto Histórico en esa región.

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La reacción resulta llamativa porque, para muchos observadores políticos, el mensaje puede interpretarse como una aceptación tácita de los resultados electorales. En lugar de centrar su publicación en la derrota nacional de Cepeda, la joven activista optó por resaltar los territorios donde el candidato de izquierda logró imponerse, especialmente en la costa Caribe.

El mapa difundido en redes sociales pone el foco en una de las fortalezas electorales de Cepeda durante la campaña. Varios departamentos de la costa norte de Colombia se mantuvieron como bastiones del proyecto político que representaba el Pacto Histórico, incluso en una elección que terminó definiéndose por un margen relativamente reducido a nivel nacional que será confirmado o no por jueces de la República en los escrutinios que aún se llevan a cabo después del preconteo de la Registraduría.

Cabe recordar que Juliana Guerrero llegó a ocupar posiciones de confianza dentro del gobierno de Gustavo Petro. Durante su paso por la administración nacional ejerció como jefa de despacho del Ministerio del Interior y también representó al presidente en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC).

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No obstante, su carrera en el sector público se vio abruptamente interrumpida tras verse envuelta en un escándalo por presuntas irregularidades en sus títulos académicos para aspirar a un alto cargo de viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, por lo que terminó imputada por la Fiscalía por el delito de fraude procesal.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.