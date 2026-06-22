A menos de veinticuatro horas de su victoria en las urnas, el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, ya comenzó a ejecutar una agenda internacional de alto impacto que promete transformar radicalmente las relaciones bilaterales con Washington. En un movimiento relámpago que marca la pauta de lo que será su política exterior para el periodo constitucional 2026-2030, el líder del partido Defensores de la Patria sostuvo un encuentro estratégico con el influyente senador estadounidense Bernie Moreno, una de las figuras más cercanas al gobierno de Donald Trump. Los resultados de esta reunión privada encendieron de inmediato el debate público, al revelarse la primera gran decisión de la nueva administración respecto a la situación de miles de colombianos en los Estados Unidos.

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El propio senador Moreno, de origen colombiano y una de las fichas clave del ala republicana en el Capitolio de Washington, fue el encargado de destapar los alcances del acuerdo a través de sus canales oficiales oficiales antes de abordar su vuelo de regreso a Norteamérica. Moreno calificó el triunfo del abogado cordobés como una “victoria épica” que registró la mayor participación electoral en toda la historia de Colombia. Sin embargo, más allá de las felicitaciones protocolarias, el congresista estadounidense confirmó que el eje central de la conversación fue la crisis de la migración ilegal y que De La Espriella adoptó una postura de mano dura sin precedentes en la diplomacia nacional.

De acuerdo con lo revelado por Moreno, el mandatario electo colombiano mostró una sintonía inmediata con las exigencias de la administración Trump en materia de control fronterizo. El senador estadounidense aseguró que hablaron largamente sobre el fenómeno de la migración ilegal y que De La Espriella “estuvo inmediatamente de acuerdo en que cualquier ciudadano colombiano que solicite asilo debería regresar a Colombia y que él garantizaría su seguridad y protección”. Esta drástica medida busca frenar el uso masivo e instrumental del recurso de asilo político por parte de migrantes colombianos que ingresan por vías irregulares a territorio norteamericano, una de las principales preocupaciones operativas de las autoridades migratorias en las fronteras estadounidenses.

Para dejar absolutamente clara la postura bipartidista y el espíritu del acuerdo alcanzado con la campaña ganadora en Bogotá, el senador Bernie Moreno lanzó una dura advertencia sobre el perfil de los migrantes que serán bienvenidos bajo el nuevo esquema de cooperación internacional. “Para ser claro: América da la bienvenida a los inmigrantes que llegan legalmente, no presentan solicitudes falsas de asilo, son minuciosamente evaluados, aprenden nuestro idioma, se asimilan y no socavan nuestra política exterior”, sentenció el parlamentario, cerrando su declaración con una premisa contundente que regirá la política binacional: “Venir a América es un privilegio, no un derecho”.

Este pacto relámpago confirma que la administración de Abelardo De La Espriella alineará de manera irrestricta sus políticas de seguridad con los intereses de la Casa Blanca, cumpliendo de forma acelerada sus promesas de campaña de restablecer el orden, la legalidad y la cooperación judicial con su principal socio comercial. Mientras en Colombia sectores de la oposición y defensores de derechos humanos empiezan a manifestar preocupación por el impacto humanitario que podría tener el retorno masivo de solicitantes de asilo, en Washington la velocidad de respuesta del nuevo presidente electo es vista como una señal de compromiso absoluto y un cambio refrescante frente a la retórica de confrontación que caracterizó al saliente gobierno de Gustavo Petro.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.