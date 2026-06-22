Con el 99,98 % de las mesas informadas en el preconteo oficial de la Registraduría Nacional, De La Espriella alcanzó un total de 12,9 millones de sufragios (49,66 %), imponiéndose por un estrecho margen sobre el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, quien sumó 12,7 millones de votos (48,70 %).

Durante la noche del mismo domingo, el mandatario estadounidense celebró con vehemencia la victoria del líder de la colectividad Defensores de la Patria. A través de su cuenta oficial en la plataforma digital Truth Social, Trump publicó un breve pero contundente mensaje escrito en letras mayúsculas que captó la atención del mundo político global de inmediato: “Él ganó, ¡GRANDE!”. Este espaldarazo público ratificó la estrecha afinidad ideológica entre ambos líderes y sirvió como antesala para una importante comunicación privada entre Washington y la sede de campaña del abogado colombiano. Minutos antes del posteo, el propio De La Espriella había revelado a los medios de comunicación que sostuvo un diálogo telefónico de alto nivel con el jefe de Estado norteamericano, quien le manifestó un soporte incondicional ante el triunfo.

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Los pormenores de este crucial intercambio bilateral comenzaron a salir a la luz pública pocas horas después del veredicto electoral. Según información exclusiva obtenida por la cadena Caracol Radio, la conversación telefónica entre Donald Trump y el presidente electo de los colombianos se extendió por espacio de aproximadamente siete minutos. En medio del diálogo, el líder de la Casa Blanca fue enfático en manifestar su profundo interés en que temas clave como la lucha frontal contra el crimen transnacional, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la implementación de estrictos controles migratorios mantengan un lugar prioritario en la agenda del nuevo ejecutivo que asumirá funciones en Bogotá el próximo 7 de agosto.

De acuerdo con fuentes diplomáticas consultadas por la mencionada emisora en Washington, Trump expresó una enorme satisfacción por el balance de los escrutinios en el país suramericano. El mandatario estadounidense atribuyó el éxito en las urnas del movimiento Defensores de la Patria a la gran sintonía existente entre las propuestas de orden público presentadas por De La Espriella y las directrices conservadoras de su propia administración. Además del análisis sobre la situación democrática interna, el intercambio cerró con una sorpresiva invitación: Trump le extendió al abogado colombiano una propuesta formal para sostener una reunión presencial en la emblemática Oficina Oval de la Casa Blanca, en una fecha que se concretará en los próximos días antes de la posesión formal.

El despliegue de apoyo de la superpotencia norteamericana no se detuvo ahí. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, también se comunicó telefónicamente con el nuevo presidente electo para expresarle sus felicitaciones institucionales. Rubio manifestó su deseo de empezar a trabajar estrechamente con el nuevo gobierno de Bogotá para consolidar la cooperación en seguridad regional, poner freno a los flujos de migración ilegal y dinamizar los lazos comerciales, cumpliendo así la promesa de campaña de De La Espriella de priorizar el mercado estadounidense. Para la Casa Blanca, la victoria de “El Tigre” —a quien Trump catalogó como un líder inteligente, fuerte y decidido— representa un freno definitivo al avance de la “izquierda radical” en el hemisferio, dejando atrás la accidentada relación bilateral sostenida con la saliente administración de Gustavo Petro