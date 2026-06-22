En medio del ambiente político que dejó la segunda vuelta presidencial y mientras avanza el escrutinio oficial de las elecciones, el presidente Gustavo Petro recibió un mensaje alentador desde Estados Unidos sobre uno de los temas que más ha marcado el final de su mandato: la posibilidad de salir de la lista Ofac.

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El pronunciamiento lo hizo el senador estadounidense Bernie Moreno, quien aseguró que existen posibilidades reales de que el mandatario colombiano deje de figurar en esa lista, aunque aclaró que todo dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas.

Moreno también destacó la importancia de la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos y manifestó su confianza en que el proceso tenga un desenlace favorable.

“Yo creo que la relación de los Estados Unidos y Colombia es para el futuro y yo creo que el presidente Petro quiere mucho a Colombia, quiere mucho al pueblo de Colombia y yo creo que va a garantizar que todo salga bien en las próximas cinco o seis semanas”, señaló.

Incluso fue más allá al referirse al resultado que espera una vez concluyan las investigaciones correspondientes. “Yo creo que es bastante probable que el presidente salga de la lista Ofac y todos hemos pensado y luchando para el futuro de este gran país”, aseguró.

Las declaraciones llegan en un momento de alta tensión política para el mandatario colombiano. Luego de conocerse el preconteo de la segunda vuelta presidencial, en el que Abelardo de la Espriella obtuvo una ventaja de 247.616 votos sobre Iván Cepeda, Petro optó por no reconocer un ganador y pidió esperar el escrutinio oficial.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que existen “muchas irregularidades” en el proceso electoral y cuestionó que algunos formularios electorales aparecieran sin las firmas de los jurados de votación. “Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aún no se puede saber quién es el presidente”, escribió.

Posteriormente hizo un llamado a la calma y sostuvo que únicamente el escrutinio, realizado por jueces y comisiones escrutadoras, podrá determinar oficialmente quién ocupará la Presidencia de la República. “Obedezco a los jueces”, expresó el mandatario, al tiempo que insistió en la necesidad de construir un diálogo nacional ante un país que, según dijo, quedó dividido prácticamente por la mitad tras las elecciones.

En ese contexto, las palabras del senador Bernie Moreno representan una señal positiva para Petro en el frente internacional. Aunque no existe todavía una decisión definitiva, el congresista estadounidense considera que las próximas cinco o seis semanas serán determinantes para definir si el mandatario colombiano logra salir de la lista Ofac un asunto que ha tenido repercusiones tanto políticas como diplomáticas durante los últimos meses de su gobierno.

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