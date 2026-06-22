La mañana siguiente a la crucial jornada de la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio ha estado marcada por un profundo e intenso debate en los principales medios de comunicación del país. Luego de que la Registraduría Nacional consolidara los datos del preconteo que dan como ganador al líder de la derecha, Abelardo De La Espriella, la polémica se trasladó de inmediato a la postura asumida por la Casa de Nariño. La negativa del presidente Gustavo Petro a reconocer el veredicto de las urnas y sus denuncias de supuestos hackeos internacionales desataron la indignación de reconocidos analistas y periodistas, quienes advierten sobre un preocupante desgaste en la institucionalidad democrática.

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Uno de los más incisivos y categóricos al evaluar el actual panorama político fue el periodista y panelista Felipe Zuleta. Durante la primera emisión radial de este lunes 22 de junio, Zuleta no se guardó nada y arremetió de frente contra la actitud del mandatario saliente, señalando la profunda soledad política en la que, según su visión, ha quedado el jefe de Estado tras el balotaje. “El único que no reconoce es el presidente Petro. Quedan 42 días ya, a partir de hoy al presidente no le llevan ni tinto al despacho”, disparó con su característico estilo punzante, haciendo alusión al fenómeno del “pato rengo”, donde un gobernante pierde toda su capacidad de influencia y poder de maniobra en las semanas previas a entregar el cargo.

Sin embargo, la declaración de Zuleta que verdaderamente encendió las alarmas y generó zozobra en los círculos políticos fue un sombrío pronóstico sobre lo que ocurrirá el próximo 7 de agosto, el día oficial de la posesión presidencial para el periodo constitucional 2026-2030. Con total seguridad, el analista sentenció un escenario que muchos consideran inédito y peligroso para la estabilidad de la nación: “Además, haré un pronóstico. El presidente Petro no le entrega la Casa de Nariño al presidente electo”, dejando sobre la mesa la posibilidad de un boicot físico o protocolario al traspaso de mando.

Ante esta alarmante hipótesis, el director del espacio periodístico, Néstor Morales, intervino con vehemencia para lamentar el progresivo deterioro de los códigos de respeto y los valores democráticos que tradicionalmente habían caracterizado a las transiciones de poder en Colombia. Morales calificó la posible renuencia del mandatario como un acto que dinamita los pilares básicos de las relaciones institucionales. “Esto era de decencia política, acá se rompieron todas las formas. Debería haber decencia, algún grado de moderación, de compostura, de convivencia política”, aseveró con notable frustración ante la idea de ver vulnerado el acto simbólico de entrega en el Palacio Presidencial.

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Este fuerte choque de opiniones refleja el sentir de una gran parte de la ciudadanía y de los sectores políticos que ven con ojos de desconfianza la retórica empleada desde el Ejecutivo. Mientras el presidente electo, Abelardo De La Espriella, ya recibe el respaldo y las felicitaciones de aliados internacionales clave como los Estados Unidos, el gobierno saliente parece atrincherarse en la desconfianza hacia el sistema informático de la Registraduría. Las próximas semanas serán determinantes para observar si se imponen la sensatez y las directrices de la Constitución, o si, por el contrario, el país ingresará a un terreno de total incertidumbre por cuenta de una transición presidencial accidentada y carente de la compostura que demandan las leyes de la República.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.