Así como Claudia López reconoció la derrota de Iván Cepeda contra Abelardo de la Espriella, otro de los actores políticos claves durante las elecciones presidenciales se pronunció sobre los resultados.

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Sergio Fajardo reaccionó desde su cuenta personal de X (antes conocida como Twitter) para exaltar al ganador en el preconteo de este domingo 21 de junio de 2026, aunque aprovechó para plantarse sobre la realidad que quedó en evidencia en los sufragios.

“Colombia eligió hoy presidente a Abelardo De la Espriella, felicitaciones. El resultado de la votación deja en claro una realidad indiscutible: Colombia está profundamente dividida. Reconocer y aceptar esta realidad es la primera gran responsabilidad que tiene el presidente electo”, indicó.

El excandidato que obtuvo más de un millón de votos puso así sobre la mesa una situación que se notó en los resultados, con De la Espriella con 49,66 % a su favor, frente a un 48,7 % de Cepeda.

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En esa misma línea, hizo un llamado para Gustavo Petro frente al reconocimiento a los resultados de las elecciones, después de que el mandatario indicó que solo aceptaría los datos de los escrutinios.

“Es el momento de la serenidad de los líderes, empezando por el presidente Petro, para convocar a la sensatez y evitar que la división se traduzca en violencia. Es también responsabilidad de todos nosotros desarmar los espíritus. El camino de la reconciliación tiene que comenzar esta noche”, indicó en su publicación del domingo 21 de junio.

Si bien el escrutinio representa el único proceso electoral oficial y legalmente vinculante para que jueces de la República examinen, unifiquen y aprueben la totalidad de las tarjetas depositadas en las urnas, eso provocó desórdenes.

Ciudades como Bogotá y Cali tuvieron situaciones de orden público que requirieron la atención inmediata de las autoridades debido a que también hubo actos vandálicos sobre la propiedad de las ciudades como cámaras de fotomultas.

El proceso completo de escrutinio en los municipios y departamentos suele tomar entre dos días y una semana completa para su consolidación total. La velocidad del trámite depende directamente de la cantidad de reclamaciones jurídicas que interpongan los testigos de los partidos políticos.

El llamado de Fajardo, que decidió no apoyar a ningún candidato, marca un importante precedente no solo por el reconocimiento a De la Espriella sino por el pedido que le hace como presidente electo, al tiempo de la solicitud para Petro como mandatario.

Esta fue esa publicación:

Colombia eligió hoy presidente a Abelardo De la Espriella, felicitaciones. El resultado de la votación deja en claro una realidad indiscutible: Colombia está profundamente dividida. Reconocer y aceptar esta realidad es la primera gran responsabilidad que tiene el presidente… — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 22, 2026

El exgobernador de Antioquia anunció que no se va a volver a presentar como candidato a la presidencia de Colombia, luego de cuatro postulaciones en las que no tuvo éxito para llegar al menos a segunda vuelta.

La mejor presentación que tuvo el aspirante entonces respaldado por el Partido Verde fue en los comicios de 2022, cuando Petro pasó a segunda vuelta junto a Iván Duque, ganador de la contienda por un amplio margen.

Luego de esa derrota del aspirante de izquierda, hubo una fuerte oposición que coincidió con la pandemia de 2020, en una situación que incluso abrió paso al denominado estallido social.

Fajardo ha tomado distancia de todos estos episodios, situación que a lo largo de sus posteriores participaciones en política le han costado muy alto en el momento de convertirse en un actor que tenga opciones fuertes para llegar a ser mandatario en las contiendas de 2022 o de 2026 en Colombia.

Sin embargo, el antioqueño se ha mantenido en su camino durante estos años, independientemente de los cuestionamientos en su contra. Lo cierto es que dejó una importante huella de un millón de votos, que en otro escenario hubieran marcado diferencia y por los que ahora se plantó luego de los resultados en las elecciones presidenciales en la segunda vuelta.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.