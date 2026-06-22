La caja blindada que utilizó Abelardo De la Espriella durante la campaña presidencial volvió a poner en el centro de atención a la empresa encargada de su fabricación. Detrás de ese elemento de seguridad aparece Blindex, una compañía colombiana con más de 30 años de trayectoria en la industria del blindaje y que se ha consolidado como una de las más reconocidas del sector en el país.

Sigue a PULZO en Discover

Según información brindada por La República, a lo largo de su historia ha blindado más de 14.000 vehículos en Colombia y ha exportado más de 2.000 unidades a diferentes zonas de conflicto en el mundo. Esa experiencia le ha permitido posicionarse como un proveedor de vehículos blindados de altas especificaciones tanto para clientes nacionales como internacionales.

La compañía asegura que trabaja con soluciones de protección dirigidas a clientes corporativos, particulares e instituciones. Además, dentro de sus planes de expansión contempla fortalecer su liderazgo en Colombia y aumentar su presencia en distintos mercados de América Latina durante los próximos años.

(Vea también: Dicen cuándo se sabría si De la Espriella es ratificado por el CNE como ganador de elecciones)

Lee También

Actualmente, Blindex cuenta con tres plantas de operación ubicadas en Bogotá, Cali y Barranquilla. Desde estas sedes desarrolla procesos de blindaje, mantenimiento, servicios de garantía y posventa, además de ofrecer alquiler de vehículos protegidos para diferentes necesidades de seguridad.

Uno de los servicios más destacados de la empresa es el blindaje de automóviles particulares y corporativos. La firma señala que ofrece garantía de por vida para los cristales blindados frente a procesos de deslaminación, uno de los problemas más comunes en este tipo de protección balística.

La compañía también tiene una línea de arrendamiento de vehículos blindados enfocada principalmente en empresas. Este servicio incluye seguros, impuestos, mantenimiento, cambio de repuestos, monitoreo por GPS y vehículo sustituto cuando sea necesario, lo que permite a las compañías contar con esquemas integrales de movilidad protegida.

Otro de los negocios de Blindex es la fabricación de vidrios blindados certificados. Desde 1998 produce este tipo de elementos de seguridad y exporta kits de protección que cumplen estándares internacionales. Además, desarrolla soluciones de blindaje arquitectónico para oficinas, viviendas y espacios comerciales que requieren niveles adicionales de protección.

(Lea también: La jugadita que Petro haría para quedarse con la empresa Velotax: “Sería realmente grave”)

La empresa también participa en proyectos especiales de alta complejidad técnica. Dentro de su portafolio aparecen desarrollos para transporte de tropas, ambulancias, tanquetas, aeronaves y vehículos de transporte de valores. Asimismo, comercializa automotores que ya salen de fábrica con blindaje integrado, entre ellos modelos como Toyota Prado TXL y Jeep Grand Cherokee Limited.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.