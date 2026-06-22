El dólar inició la semana con un bajonazo notable en Colombia. Según el Banco de la República, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este lunes 22 de junio de 2026 se ubicó en 3.391 pesos colombianos.

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Las cifras emocionan a todos los colombianos que buscan comprar dólares y que ahora podrán hacerlo de manera más efectiva para su bolsillo.

La TRM se calcula tomando el promedio de las operaciones de compra y venta de dólares realizadas durante el día en el mercado colombiano. Para obtener este valor, se ponderan las transacciones según el monto negociado y posteriormente se genera un promedio representativo del comportamiento del mercado cambiario.

El precio del dólar en Colombia sube y baja principalmente por la relación entre la oferta y la demanda de esa moneda y por factores económicos nacionales e internacionales. Cuando muchas personas o empresas quieren comprar dólares, el precio sube; cuando hay más dólares disponibles o menor demanda, baja.

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Uno de los factores más importantes son las decisiones económicas de Estados Unidos. Si la economía estadounidense se fortalece o su banco central aumenta las tasas de interés, muchos inversionistas prefieren llevar su dinero hacia ese país, aumentando la demanda de dólares y elevando su valor frente al peso colombiano.

También influye el precio del petróleo, porque Colombia es un país exportador de crudo. Cuando el petróleo sube, ingresan más dólares al país y el peso suele fortalecerse, haciendo que el dólar baje. Si el petróleo cae, entran menos divisas y el dólar puede subir.

Otro elemento es la percepción de riesgo sobre Colombia: cambios políticos, reformas económicas, inflación, deuda pública o incertidumbre electoral pueden hacer que inversionistas retiren capital y compren dólares.

Además, importaciones, exportaciones, turismo, inversión extranjera y movimientos de los mercados financieros afectan diariamente la tasa de cambio. Por eso el dólar cambia constantemente y responde tanto a hechos locales como globales.

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