La maratónica jornada electoral del pasado domingo 21 de junio sigue sumando capítulos de alta tensión institucional en Colombia. Tras conocerse los resultados del preconteo que dan una ventaja milimétrica al abogado Abelardo De La Espriella, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, rompió el silencio para fijar una postura oficial que frena en seco cualquier proclamación anticipada. Lejos de aceptar una derrota inmediata, el líder de izquierda anunció un despliegue jurídico sin precedentes en la historia reciente del país, trasladando de forma definitiva la definición de la Casa de Nariño para el periodo 2026-2030 a los despachos de los jueces escrutadores.

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En una declaración pública marcada por la prudencia técnica pero con una fuerte determinación legal, Cepeda enfatizó que el panorama actual está lejos de estar resuelto debido al estrecho margen que arrojaron las urnas. El aspirante oficialista recordó que los datos actuales “arrojan una diferencia supremamente estrecha entre ambos candidatos, una diferencia menor al 1 % y que está entre las diferencias más estrechas, sino la más estrecha que se haya presentado en una segunda vuelta”. Bajo este argumento, el candidato fue categórico en recordar la naturaleza jurídica del proceso, señalando que el preconteo es meramente informativo y carece de validez legal definitiva: “Nosotros respetamos y admitimos en su condición de preconteo, que no es un resultado oficial, definitivo ni vinculante”.

El plato fuerte del pronunciamiento de la campaña de izquierda radicó en la masiva ofensiva de impugnaciones que radicaron sus equipos en las mesas de votación. Cepeda reveló que su red de veeduría detectó anomalías suficientes para interponer un total de 50.189 reclamaciones formales, una cifra histórica que, según sus palabras, cambia por completo las reglas de juego del post-plebiscito. “Hemos hecho la siguiente precisión: nuestros testigos han presentado 50.189 reclamaciones que nos facultan y que obligan a los jueces escrutadores a verificar estas alegaciones que hemos hecho”, advirtió, dejando claro que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las comisiones de escrutinio tendrán que revisar minuciosamente miles de formularios y actas en todo el territorio nacional.

Asimismo, el candidato del Pacto Histórico puso el foco sobre un componente que podría alterar el balance final: el voto en el exterior. Cepeda señaló que la campaña se mantendrá vigilante y activa en el conteo de la votación internacional, un proceso que tradicionalmente avanza de manera más pausada debido a la logística que requiere el traslado físico de los sufragios de los colombianos en el mundo. “Esperamos del escrutinio de la votación internacional, que tiene un proceso más lento por la llegada de las valijas diplomáticas”, explicó. En este sentido, elevó una petición formal y de alto impacto técnico a las autoridades electorales, exigiendo que se haga una verificación material de los votos introducidos en las urnas extranjeras y no una simple validación formal sobre los papeles firmados.

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Al cierre de su intervención, y en medio del complejo clima de orden público que se registró en varias capitales del país tras el cierre de las urnas, Cepeda envió un contundente mensaje de tranquilidad a sus simpatizantes y a la ciudadanía en general. El líder político insistió en que su campaña agotará todas las vías institucionales de manera pacífica, rigurosa y apegada a la ley penal y electoral vigente. “Con toda la calma, el rigor y en el respeto de la ley apelamos a lo que nos faculta y esperar tranquilamente el resultado del escrutinio”, concluyó. Con esta jugada, la elección presidencial de Colombia entra en una fase de conteo técnico definitivo que mantendrá en vilo a la nación durante los próximos días.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.