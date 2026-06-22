Luego de mencionar que están a la espera de las declaraciones del Consejo Nacional Electoral con los resultados oficiales de las elecciones, Iván Cepeda se refirió al discurso que dio su rival, el hoy presidente electo Abelardo de la Espriella.

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Y habló puntualmente de una petición que les hizo a Cepeda y a Petro para que cojan maletas y se vayan de Colombia.

“(Nos pidió) Al presidente Petro y a mí que alistemos valijas (maletas), no sé para qué y aquí no, no vamos a ir. Está muy claro”, afirmó el candidato del Pacto Histórico.

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