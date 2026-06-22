Se conoció un viejo video del presidente electo Abelardo de la Espriella en el que aparece cuando era niño trabajando como presentador infantil en el canal regional Telecaribe.

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Las imágenes, difundidas recientemente por cuentas de contenido político y noticioso, muestran al hoy mandatario frente a las cámaras durante una emisión dirigida al público infantil, en una etapa poco conocida de su vida.

Así era el hoy presidente cuando niño:

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En el material audiovisual se le observa con gran soltura, seguridad y naturalidad al hablar frente a cámara, rasgos que, según se destaca, más adelante se convertirían en características clave de su carrera profesional.

Su desempeño en ese registro infantil ha llamado la atención porque evidencia que desde muy temprana edad tenía afinidad con los medios de comunicación y habilidades para la expresión pública.

Abelardo de la Espriella nació en Bogotá en 1978 y creció entre la capital del país y la región Caribe. Con el paso de los años se consolidó como un reconocido abogado penalista, empresario y figura mediática de alto perfil en Colombia.

En las elecciones de este 21 de junio, De la Espriella fue elegido como presidente de Colombia en el periodo que va de 2026 a 2030.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.