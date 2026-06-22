Los colombianos se mantienen en vilo frente al resultado que hará público a finales de esta semana el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que dará el nombre oficial del ganador de los comicios de este domingo.

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Mientras tanto, con base en el resultado del preconteo, se mantiene la figura de Abelardo de la Espriella como presidente electo, pese a los reparos del Pacto Histórico, que insiste en que ya se radicaron más de 50.000 reclamaciones frente a lo reportado el día de ayer por la Registraduría.

En esa línea, en las últimas horas se han conocido algunos boletines o resúmenes ejecutivos con los resultados del preconteo y más de uno ha llamado la atención. Uno de esos documentos fue compartido en redes por Nicolás Uribe, excongresista y expresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, que sugiere la posibilidad de un fraude por parte del movimiento político de Cepeda.

Este es el boletín de preconteo que publicó y que evidencia que Cepeda ganó más del 80 % en 44 municipios, un número casi imposible de lograr por un candidato en Colombia:

Solo revisé 3 Departamentos. Pero, parte del fraude que cometió el petrismo está aquí: En 44 municipios sacó más del 80% de los votos. Ni Stalin lograba eso. En esas cuentas hay más de 490 mil votos!!@FiscaliaCol @PGN_COL @Rodrigo_Lara_ @jrestrp pic.twitter.com/eeiTYZD13R — Nicolas Uribe 🇨🇴 (@NicolasUribe) June 22, 2026

¿Cuándo se sabrá oficialmente si Abelardo de la Espriella es nuevo presidente?

El CNE avanza con los escrutinios y en dar respuesta a las impugnaciones de la campaña de Iván Cepeda. De acuerdo con Blu Radio, mientras se avanza con rapidez en el proceso, la estimación es que antes de terminar esta semana se declarará la elección del nuevo presidente de Colombia.

Ricardo Ospina, periodista de esa emisora, explicó que la legislación electoral establece causales específicas para impugnar mesas y resultados, por lo que no es posible ordenar una revisión generalizada de toda la votación.

“Las causales de impugnación de las mesas y de los resultados son claras y directas en la ley, no pueden ser generalizadas. No es que ordeno o pido reabrir todas las mesas para recontar votos”, señaló.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.