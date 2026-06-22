El impacto de la vertiginosa jornada electoral vivida el domingo en Colombia ya cruzó las fronteras del continente y empezó a activar los protocolos de la diplomacia regional. Tras conocerse el reñido desenlace del preconteo que otorga una ventaja milimétrica al candidato de derecha Abelardo De la Espriella sobre el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, el Gobierno de México optó por una estricta postura de cautela. En su habitual conferencia de prensa matutina, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rompió el silencio internacional al confirmar que su administración congelará cualquier tipo de felicitación o reconocimiento oficial hasta que las autoridades electorales colombianas validen el último voto del escrutinio final.

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La posición de Ciudad de México no busca cuestionar los datos de la Registraduría Nacional, sino apegarse al tradicional manual de prudencia y respeto a los tiempos institucionales que caracteriza a la política exterior mexicana. Para la mandataria del país azteca, el hecho de que la diferencia entre ambos modelos políticos no alcance a superar el punto porcentual obliga a los observadores extranjeros a actuar con la máxima responsabilidad, evitando declaraciones apresuradas que puedan caldear los ánimos en una Colombia profundamente polarizada.

“Vamos a esperar a que termine el conteo. Este es un conteo preliminar y, como siempre hacemos en México, esperamos a que ya venga el conteo definitivo, que incluso puede llegar a los primeros días de agosto. Vamos a esperar para entonces felicitar a quien haya obtenido el triunfo”, expresó taxativamente la jefa de Estado mexicana.

El peso de la decisión de Sheinbaum radica en la lectura técnica de los números que dejó el boletín final del preconteo. Con el 99,99% de las mesas informadas, Abelardo De la Espriella, bajo las banderas del movimiento Defensores de la Patria, consolidó una votación de 12.959.542 sufragios (49,66 %). A su sombra, y pisándole los talones en un final de fotografía, se ubicó Iván Cepeda con 12.708.712 votos (48,70 %). Esta brecha técnica es precisamente el núcleo del debate legal y el motivo por el cual México se abstiene de enviar telegramas de felicitación anticipados, entendiendo que el cierre de las urnas es apenas el inicio de un escrutinio minucioso que tardará semanas.

Con este movimiento estratégico, el Gobierno mexicano aplaza de forma indefinida el reconocimiento oficial de la nueva jefatura del Palacio de Nariño para el periodo 2026-2030, desmarcándose de otros líderes de la región que ya han comenzado a emitir opiniones y saludos de victoria. Mientras las comisiones de escrutadores en Colombia revisan los miles de folios impugnados por los testigos, la instrucción desde el Palacio Nacional de México es nítida: mantener la neutralidad institucional a toda costa y esperar la certificación definitiva del veredicto popular colombiano.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.