Mientras se completa el proceso de escrutinio de la votación de ayer en Colombia, se han conocido diversas hipótesis que, en lugar de sumar votos para el candidato Cepeda, ponen sobre la mesa la posibilidad de haber existido fraude de esa campaña o presión para votar por la misma.

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Esta última hipótesis la compartió a través de Twitter la periodista Luz María Sierra, que menciona un caso muy particular que habría ocurrido en una zona de Antioquia en donde, como por arte de magia, se triplicaron y hasta quintuplicaron los votos por Iván Cepeda.

“Ese crecimiento de votación por Iván Cepeda en Angostura, Antioquia (de 569 votos a 1.907 en segunda vuelta), municipio donde hemos reportado en @elcolombiano como los de las Farc (disidencias que llaman) obligan a votar por Iván Cepeda, pues es una muestra de lo que tal vez pasó en otras partes del país”, publicó la directora de El Colombiano.

La afirmación de Sierra va en línea con las publicaciones que ha hecho ese medio, que desde hace varios días alertaba que había intimidación de las disidencias de Farc para que se votara por el candidato Cepeda, puntualmente en los municipios de Angostura y Campamento.

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“Se reitera la prohibición de hacer procelitismo político o campaña política a favor de la ultraderecha de este país, quién lo haga, deberá de hacer sus descargos ante nuestra organización guerrillera (sic)”, decía un mensaje que los terroristas pusieron a circular por la mensajería de WhatsApp a los ciudadanos.

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Según El Colombiano, el contenido o amenaza iniciaba así: “Cordial y fraternal saludo revolucionario para todos y todas de parte del Frente 36 de las FARC-EP comandante Yeferson Martínez. Hoy enviamos el siguiente mensaje a todos los campesinos y líderes comunales de Angostura, a quienes les informamos lo que se ha decidido de nuestra parte cómo organización político militar, en aras de la segunda vuelta presidencial (sic)”.

Y como lo evidencia la publicación replicada por Luis María Sierra, en esos municipios hay una diferencia abismal entre la primera y segunda vuelta, algo que, según ella, pudo haber pasado en otras zonas del país.

Esta es la publicación que la directora de El Colombiano:

Ese crecimiento de votación por Iván Cepeda en Angostura, Antioquia (de 569 votos a 1.907 en segunda vuelta), municipio donde hemos reportado en @elcolombiano como los de las Farc (disidencias que llaman) obligan a votar por Iván Cepeda, pues es una muestra de lo que tal vez pasó… https://t.co/1JYAvhBjEy — Luz María Sierra (@LuzMaSierra) June 22, 2026

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