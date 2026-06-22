Cientos de personas se congregaron este lunes en la Plaza de Bolívar para expresar su respaldo al candidato presidencial Iván Cepeda, luego de que el preconteo de las elecciones del domingo mostrara una ventaja preliminar de Abelardo De la Espriella. La movilización partió desde la Universidad Nacional y recorrió varios puntos del centro de Bogotá hasta llegar al corazón político del país.

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La marcha comenzó hacia las 4:00 de la tarde y avanzó por la calle 26 en dirección al Parque de la Independencia Bicentenario. Desde allí, los manifestantes continuaron por la carrera Séptima en medio de consignas de apoyo al aspirante del Pacto Histórico.

Momentos después, la movilización llegó a las inmediaciones de la sede presidencial sobre las 5:40 de la tarde, en una jornada que transcurrió sin reportes de alteraciones graves del orden público.

La manifestación se sumó a otras expresiones ciudadanas registradas desde la noche del domingo en distintos sectores de Bogotá. Algunas concentraciones tuvieron como propósito respaldar a Cepeda, mientras que otras se enfocaron en celebrar la ventaja preliminar obtenida por De la Espriella en el preconteo de votos.

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Pese a las muestras de apoyo en las calles, Iván Cepeda aclaró que su campaña no convocó ninguna movilización. En una rueda de prensa, el candidato hizo un llamado a la calma y pidió esperar los resultados definitivos de los escrutinios antes de adoptar posiciones sobre el desenlace de la contienda electoral.

Cepeda insistió en que cualquier expresión pública debe desarrollarse de manera pacífica y dentro de los marcos democráticos. El aspirante también señaló que su movimiento mantiene una postura de prudencia mientras avanzan los procedimientos oficiales de verificación de los resultados.

En cuanto a la movilidad, las afectaciones registradas durante el avance de la marcha fueron superadas gradualmente. Hacia las 5:08 de la tarde se recuperó la circulación en la avenida El Dorado, mientras que a las 5:26 TransMilenio restableció la operación habitual de sus servicios troncales por la calle 26.

Al cierre de la jornada, la movilidad en Bogotá había retornado a la normalidad mientras cientos de ciudadanos permanecían reunidos en la Plaza de Bolívar, a la espera de nuevas definiciones sobre el proceso electoral.

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