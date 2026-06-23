Colombia ha entrado en la recta final absoluta del proceso electoral que consagrará formalmente al próximo presidente de la República. Con las comisiones escrutadoras territoriales registrando un avance superior al 99%, el Consejo Nacional Electoral (CNE) afina los detalles para la entrega del veredicto legal e incuestionable. No obstante, la fecha exacta de la declaratoria sigue sujeta a la dinámica jurídica de las últimas audiencias. En declaraciones recogidas por la periodista Valeria Arias de Pulzo.com, el presidente del CNE, Cristian Quiróz, enfatizó que el desenlace definitivo dependerá estrictamente del volumen de recursos pendientes.

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“El presidente dice que depende del número de reclamaciones que se presente en la audiencia de escrutinio y que espera que sea lo más pronto posible, pero no puede decir certeramente cuándo entregarán los resultados del escrutinio, puede ser hoy, puede ser mañana, pueden ser más de dos días dependiendo de cómo transcurra la audiencia”, reportó la comunicadora.

A pesar de este compás de espera técnico, la tendencia macro de la segunda vuelta presidencial se mantiene inamovible. Los datos consolidados de los formularios E-14 y E-26 demuestran que las diferencias entre el preconteo informativo de la noche de los comicios y el escrutinio formal —ejecutado por jueces y notarios— son microscópicas. Las variaciones encontradas en las capitales del país no tienen el peso matemático necesario para alterar la ventaja de cerca de un cuarto de millón de sufragios que ostenta Abelardo De La Espriella sobre el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

El análisis regional del escrutinio evidencia la enorme estabilidad y transparencia del sistema electoral:

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Bucaramanga (Área Metropolitana): Iván Cepeda pasó de 236.751 votos preliminares a 236.648 oficiales (una reducción de 103 sufragios), mientras que De La Espriella subió de 454.888 a 455.044, sumando 156 apoyos a su favor.

Barranquilla: el ajuste final se redujo a una variación de doble dígito. El presidente electo restó apenas 12 votos frente al preconteo, mientras que Cepeda adicionó 48 sufragios a su contabilidad.

Costa Caribe: en ciudades como Cartagena la oscilación total fue de 73 votos, en Montería de 86 y en Sincelejo de 90 sufragios, cifras ordinarias que responden a errores humanos de digitación o transmisión y que históricamente se presentan en el ejercicio democrático del país.

Frente a la intensa agitación en plataformas digitales y las denuncias de presuntas irregularidades promovidas por algunos sectores de la oposición, el andamiaje institucional ha cerrado filas en torno a la legitimidad del proceso. El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, fue categórico al señalar que el ministerio público no dispone de evidencia alguna que sustente las teorías de fraude, manipulación o alteración estructural de la voluntad popular.

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Eljach aclaró que cada reclamación ha sido canalizada por las vías institucionales y que la inmensa mayoría de las controversias ya fueron resueltas con éxito en las fases zonales y municipales. De este modo, la Comisión Escrutadora Nacional avanza fluidamente en la incorporación de las actas del exterior para proceder con la proclamación oficial del nuevo mandatario, la cual analistas estiman ocurrirá antes de que concluya la semana.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.