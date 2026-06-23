La arquitectura del próximo gobierno de Abelardo De La Espriella empieza a consolidar sus vigas más pesadas, enviando mensajes inequívocos de lo que será su enfoque programático a partir del 7 de agosto. La cartera más sensible para su electorado, el Ministerio de Defensa, parece tener nombre propio. Se trata de la senadora María Fernanda Cabal, una de las figuras más polarizantes y con mayor capital político en la derecha colombiana, cuyo nombramiento no solo reconfigurará la estrategia de seguridad nacional, sino el mapa de alianzas de la centroderecha en el país.
¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?
Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.
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