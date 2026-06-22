Con el triunfo consolidado en las urnas este pasado domingo 21 de junio, el verdadero reto para el presidente electo, Abelardo De la Espriella, apenas comienza. La ajustada ventaja obtenida sobre Iván Cepeda obliga al nuevo mandatario a estructurar un equipo de gobierno capaz de garantizar la gobernabilidad en el Congreso y responder a los múltiples desafíos económicos del país. A diferencia de otras campañas que revelaron sus cartas con anticipación, De la Espriella mantuvo bajo estricto secreto la conformación de su equipo durante toda la contienda electoral, desatando una oleada de especulaciones políticas de cara a la transición del poder.

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Hasta el momento, la única ficha confirmada es Mauricio Gómez Amín, su jefe de debate nacional. El electo mandatario llenó de elogios a Amín, definiéndolo como un líder excepcional de trayectoria limpia en el sector público. Amín, quien renunció a su curul en el Senado y al Partido Liberal para sumarse de lleno a este proyecto, es visto por los analistas como el candidato natural para asumir el Ministerio del Interior. Su experiencia en el Congreso será vital para tender puentes con las bancadas tradicionales en un Capitolio que quedó visiblemente fragmentado tras las elecciones.

Por su parte, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, asumirá un rol protagónico técnico y gerencial alejado de funciones tradicionales. Restrepo manifestó que buscará conectar las carteras de economía, energía e infraestructura con las oportunidades globales de inversión y la cooperación internacional, citando un modelo de gestión activa. Además, el exministro de Hacienda planteó una propuesta histórica al recomendarle formalmente a De la Espriella que asigne el Ministerio de Hacienda a una mujer por primera vez en la historia de Colombia, confirmando que evalúa una baraja de cinco candidatas con alto perfil técnico.

El abanico de rumores incluye nombres de gran peso político. En los pasillos políticos suena con insistencia la exsenadora María Fernanda Cabal para liderar la cartera de Defensa, una posición afín a sus posturas de mano dura en seguridad, según informó El Tiempo. Asimismo, se contempla la participación de experimentados penalistas como Iván Cancino y Germán Calderón España, junto al exviceministro Camilo Rojas y Carlos Alonso Lucio. De igual forma, el pastor cristiano y exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, figura en el radar ministerial tras recibir guiños directos de agradecimiento por parte del mandatario electo.

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El dilema central para la administración que asumirá funciones el próximo 7 de agosto radica en equilibrar su narrativa de outsider independiente con la realidad de la gobernabilidad estatal. Expertos señalan que el gabinete ideal deberá ser “politécnico”, combinando el conocimiento técnico-sectorial con el relacionamiento político. Esta conformación estratégica, sumada a la promesa de fusionar ministerios para reducir el aparato estatal sin aplicar el plan radical de Daniel Raisbeck, será clave para evitar la altísima rotación y la inestabilidad institucional que caracterizó al gobierno de Gustavo Petro, el cual registró más de 52 cambios de ministros.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.