Tras el cierre de las urnas y en medio de la enorme expectativa por el avance de los escrutinios de la segunda vuelta presidencial celebrada este domingo 21 de junio, las campañas políticas empiezan a echar números, pero esta vez en el plano estrictamente financiero. A diferencia de lo que ocurrió en la primera vuelta, donde el panorama de financiación fue más restrictivo para algunos sectores, tras este balotaje definitivo los dos candidatos que se disputaron la Presidencia de la República, Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, recibirán una millonaria reposición de gastos por votos, tal como lo contempla el ordenamiento legal colombiano.

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Este mecanismo de financiación estatal posterior a los comicios funciona, en términos sencillos, como un reembolso parcial o total de los recursos económicos invertidos por los aspirantes y sus partidos políticos durante el periodo de campaña. El Estado colombiano reconoce estos fondos tomando como referencia directa la cantidad de sufragios válidos obtenidos y verificados en las urnas. Aunque la cifra final que se desembolsará dependerá de los libros contables y las facturas que cada campaña logre justificar y validar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), es un hecho que ambos líderes políticos superaron con comodidad los requisitos exigidos por la ley.

Es importante destacar que la reposición de votos no es un beneficio automático ni un cheque en blanco. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 996 de 2005 (conocida como la Ley de Garantías Electorales), los candidatos presidenciales solo adquieren el derecho a este beneficio estatal cuando alcanzan o superan el umbral mínimo del cuatro por ciento (4 %) del total de los votos válidos depositados en la jornada. Para esta histórica votación del periodo 2026-2030, dicho umbral se fijó en aproximadamente un millón 53 mil sufragios, una cifra que ambas fuerzas políticas pulverizaron desde los primeros boletines informativos emitidos por la Registraduría Nacional. Para este balotaje, las autoridades electorales determinaron que cada voto de los ciudadanos se pagará en cerca de 8.613 pesos colombianos, según El Tiempo.

Con el panorama claro, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, se perfila como uno de los grandes beneficiados de este sistema de reembolso. Tras consolidar una histórica votación de 12 millones 959 mil 542 sufragios en el preconteo oficial, el líder de la derecha cuenta con un respaldo en votos que equivaldría matemáticamente a un techo de reposición supremamente elevado. Sin embargo, la ley estipula que el Estado solo devuelve lo efectivamente gastado y reportado. Según los balances entregados por su equipo financiero al CNE, la campaña de De La Espriella reportó desembolsos por un total de 10.025 millones de pesos durante la segunda vuelta, una suma que, al estar por debajo del potencial de sus votos, le será devuelta en su totalidad una vez se surtan las auditorías correspondientes.

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Por su parte, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, tampoco se quedará con las manos vacías a pesar de no haber alcanzado la jefatura de Estado en las urnas. Los reportes oficiales consignados en la plataforma estatal Cuentas Claras indican que la campaña de Cepeda registró gastos logísticos, publicitarios y operativos por un valor de 10.403 millones de pesos durante esta última etapa del proceso electoral.

Con los 12 millones 708 mil 712 votos obtenidos en el balotaje del domingo, el caudal electoral del candidato de izquierda supera con creces el monto de sus deudas de campaña, garantizando así que el partido reciba el reintegro total de los recursos invertidos. En los próximos días, ambas campañas deberán radicar formalmente la documentación que acredite cada peso gastado, mientras el Consejo Nacional Electoral cruza los datos con el escrutinio final para emitir las resoluciones de pago definitivas.