La victoria de Abelardo De La Espriella en las urnas abrió oficialmente la temporada de la llamada “gabinetología” en Colombia. Con el triunfo consolidado y el proceso de empalme a la vuelta de la esquina, el debate público en los principales espacios radiales del país, especialmente en Mañanas Blu, se ha concentrado en descifrar quiénes serán los hombres y mujeres encargados de liderar los ministerios a partir del próximo 7 de agosto. El reto para el presidente electo no es menor: debe estructurar un equipo de gobierno de alto nivel técnico que envíe un mensaje de estabilidad a los mercados, pero que al mismo tiempo pague las deudas políticas de su coalición y garantice gobernabilidad en el Congreso.

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La joya de la corona y la cartera más vigilada por los inversionistas internacionales es, sin duda, el Ministerio de Hacienda. En los círculos económicos toma cada vez más fuerza la propuesta del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, de romper un hito histórico nombrando a la primera mujer al frente de las finanzas del país. En la baraja de opcionadas discutida por los analistas figuran economistas de impecable trayectoria como Carolina Soto, María Mercedes Cuéllar, Marcela Meléndez y Ana Fernanda Maiguashca. Esta última, actual directora del Consejo Privado de Competitividad y exco-directora del Banco de la República, es señalada como la favorita debido a su innegable solvencia técnica y a su estrecha cercanía con el proyecto económico de Restrepo.

En el plano político, el nombre que genera absoluta certeza es el del exsenador barranquillero Mauricio Gómez Amín. Al ser el único líder mencionado directamente por De La Espriella durante la campaña como ficha fija de su administración, los expertos proyectan que asumirá el Ministerio del Interior o, en su defecto, un rol de alta gerencia como jefe de gabinete para articular las relaciones con los partidos tradicionales. A su lado en el radar político se encuentra el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán; el propio mandatario electo le dejó caer un directo “tienes cara de ministro” antes de subirse a la tarima de la victoria, lo que avivó los rumores de su llegada a una cartera relacionada con el orden público o la inclusión social.

El ajedrez ministerial también contempla fuertes componentes sectoriales y regionales. Para el Ministerio de Comercio suena con insistencia la exviceministra Laura Valdivieso, mientras que la representación de los sectores cristianos que respaldaron con fervor la candidatura de la derecha organizada recaería en Marco Acosta, quien suena para la cartera de Vivienda. Asimismo, el equilibrio regional de la Costa Caribe estaría fuertemente respaldado por la exgobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, una figura con gran capital político y experiencia ejecutiva que goza de total aceptación en el sector público y privado.

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Finalmente, el gran interrogante radica en la incorporación de titanes de la política como el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, a quien se le podría ofrecer un ministerio estratégico de infraestructura, sujeto a su aprobación. Esto coincide con el deseo de De La Espriella de robustecer el aparato estatal atrayendo a líderes del sector corporativo y empresarial. Sin embargo, analistas advierten que la marcada brecha salarial entre el sector privado y el público, sumada a las complejas exigencias de la lupa disciplinaria del Estado, podría empujar a muchos de estos altos ejecutivos a preferir roles de asesores externos o comisiones consultivas, un dilema que el nuevo mandatario deberá resolver en las próximas semanas.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.