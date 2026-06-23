Por: VALORA ANALITIK

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El senador republicano Bernie Moreno aseguró que es “muy probable” que el presidente Gustavo Petro sea retirado de la Lista OFAC, conocida popularmente como la Lista Clinton.

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Moreno afirmó que espera que el mandatario colombiano contribuya a que la transición política se desarrolle sin contratiempos durante las próximas semanas.

En entrevista con Noticias Caracol, Moreno sostuvo que la eventual salida de Petro de ese registro dependerá del avance de los procesos e investigaciones que actualmente son evaluados por las autoridades estadounidenses.

“Yo creo que el presidente Petro quiere mucho a Colombia y va a garantizar que todo salga bien en las próximas cinco o seis semanas”, afirmó el senador.

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La declaración se produce en medio de las expectativas por el futuro de la relación entre Bogotá y Washington tras la elección de Abelardo De la Espriella.

Una nueva etapa con Washington

Moreno aseguró que ha conversado en varias ocasiones con el presidente estadounidense Donald Trump sobre Colombia y afirmó que existe disposición para fortalecer la relación bilateral.

“Estamos listos para tener la mejor relación en la que hemos estado ambos países”, señaló.

Según explicó, la visión de la administración Trump es consolidar una alianza enfocada en seguridad, crecimiento económico y lucha contra el narcotráfico.

En ese contexto, reveló que Trump invitó a De la Espriella a visitar la Casa Blanca, en lo que sería uno de los primeros acercamientos oficiales entre ambos gobiernos antes de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto.

Moreno también se refirió a la propuesta de De la Espriella de impulsar un “Plan Colombia 2.0”, orientado a fortalecer la seguridad y combatir las economías ilegales.

Aunque recordó que cualquier apoyo financiero o militar de gran escala requiere aprobación del Congreso estadounidense, señaló que existe interés en ampliar la cooperación bilateral.

“No es solo el apoyo militar. Es todo lo que podemos hacer desde Estados Unidos: el Departamento de Energía, el Tesoro y otras agencias para beneficiar a ambos países”, afirmó.

Uno de los anuncios más llamativos fue la posibilidad de que Colombia tenga un papel central dentro del llamado Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación hemisférica en materia de defensa y seguridad.

Moreno aseguró que la relación entre las Fuerzas Armadas de ambos países es única en la región y que Colombia podría convertirse en uno de los actores principales de esa estrategia.

“Tenemos una relación con los militares que no existe con otro país. No es solo ser miembro, sino una figura central”, manifestó.

Según explicó, la expectativa es que el Senado estadounidense apruebe su nombramiento antes de la posesión de De la Espriella, lo que permitiría iniciar una nueva etapa diplomática entre ambos países desde el comienzo del nuevo gobierno.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.