La tensión volvió a sentirse en Caracas este sábado luego de que aeronaves militares de Estados Unidos sobrevolaran la capital venezolana como parte de un simulacro de evacuación realizado en la embajada estadounidense.

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La operación, autorizada por el gobierno venezolano, incluyó movimientos aéreos, aterrizajes controlados y el despliegue de organismos de emergencia en la sede diplomática.

En redes sociales comenzaron a circular videos grabados por ciudadanos y periodistas en los que se observan dos aeronaves militares estadounidenses cruzando el cielo caraqueño, hecho que rápidamente causó reacciones y especulaciones por el contexto político y militar que atraviesa Venezuela.

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En estos momentos se está llevando a cabo un ejercicio de respuesta militar estadounidense en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como… pic.twitter.com/PpEwghap8r — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 23, 2026

Simulacro en Caracas incluyó aeronaves Osprey y vehículos de emergencia

De acuerdo con información entregada por el canciller venezolano, Yván Gil, el ejercicio fue solicitado por la embajada de Estados Unidos y aprobado por las autoridades locales como parte de protocolos de seguridad diplomática.

El operativo contempló sobrevuelos controlados sobre Caracas y maniobras de aterrizaje dentro de las instalaciones diplomáticas. Además, participaron ambulancias, bomberos y personal de atención de emergencias.

Las aeronaves identificadas fueron modelos Bell Boeing V-22 Osprey, convertiplanos utilizados por las Fuerzas Armadas estadounidenses que pueden despegar de manera vertical como un helicóptero y luego desplazarse a gran velocidad como un avión.

El simulacro comenzó durante la mañana del sábado y se extendió durante varias horas, mientras funcionarios estadounidenses activaban protocolos internos de respuesta ante contingencias médicas o situaciones catastróficas.

Maniobra ocurre meses después de operación contra Nicolás Maduro

El ejercicio militar ocurre en medio de un ambiente todavía marcado por la operación estadounidense del pasado 3 de enero, cuando fuerzas de EE. UU. realizaron incursiones aéreas y capturaron a Nicolás Maduro.

La presencia de aeronaves militares estadounidenses sobre Caracas provocó además múltiples comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron la maniobra como una demostración de fuerza, mientras otros aseguraron que se trató simplemente de un procedimiento diplomático previamente coordinado.

Chavistas protestaron y calificaron el operativo como “injerencia”

Mientras se desarrollaba el simulacro, grupos afines al chavismo rechazaron el despliegue estadounidense.

Algunos manifestantes calificaron el ejercicio como un acto de “injerencia” y cuestionaron la autorización dada por el gobierno venezolano para permitir sobrevuelos militares extranjeros sobre la capital.

Pese a la polémica, tanto Washington como Caracas insistieron en que la actividad hacía parte de protocolos regulares de seguridad diplomática y que había sido coordinada previamente con autoridades aeronáuticas venezolanas.

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