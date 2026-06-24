El Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó el escrutinio oficial de la segunda vuelta presidencial y confirmó los resultados que ya había anticipado el preconteo: Abelardo de la Espriella fue declarado presidente electo de Colombia para el periodo 2026–2030.

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El escrutinio del organismo electoral determinó que Iván Cepeda perdió 400 votos, quedando con 12’708.312 en el escrutinio, comparados con los 12’708.712 del preconteo. Por su parte, el presidente electo recuperó 624 sufragios para quedar con un número final de 12’960.166.

Con esta decisión, se formaliza la llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño como sucesor del presidente Gustavo Petro desde el 7 de agosto.

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La confirmación llegó luego de varios días de tensión política y cuestionamientos sobre el proceso electoral.

Uno de los hechos más relevantes fue la decisión del Pacto Histórico de desistir de las reclamaciones que había anunciado durante los días posteriores a la elección.

Inicialmente, el candidato Iván Cepeda y sectores cercanos habían mencionado la posibilidad de presentar cerca de 57.000 reclamaciones relacionadas con presuntas inconsistencias detectadas durante el preconteo.

Sin embargo, durante la Audiencia Nacional de Escrutinio y ante autoridades electorales, organismos de control, observadores internacionales, partidos políticos y medios de comunicación, la colectividad decidió retirar esas objeciones.

Ese paso despejó el camino para que el CNE avanzara con la validación definitiva del resultado.

De acuerdo con las autoridades electorales, el nivel de coincidencia entre el preconteo realizado por la Registraduría y el escrutinio oficial alcanzó el 99,9 %, lo que fortaleció la legitimidad del resultado.

Incluso, según el balance presentado, en algunos departamentos aparecieron votos adicionales favorables a De la Espriella durante la revisión formal.

En paralelo, Iván Cepeda reconoció públicamente el resultado electoral y aceptó que De la Espriella será el próximo presidente del país.

El senador señaló que respetará la decisión institucional y anunció que ejercerá oposición política desde el Congreso mediante el Estatuto de la Oposición, que le garantiza una curul en el Senado.

También se conoció que el presidente Gustavo Petro, quien había expresado dudas sobre el sistema de conteo y esperaba la culminación del escrutinio, terminó aceptando el desenlace electoral.

La elección fue una de las más cerradas de la historia reciente del país. Los resultados preliminares mostraron una diferencia menor a un punto porcentual entre ambos candidatos y una participación cercana al 64 %, reflejando un escenario político altamente competitivo y una transición que ahora entra en su fase institucional y de empalme.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.