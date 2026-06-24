Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declarara oficialmente la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, el Ministerio de Defensa emitió un mensaje en el que reafirmó el compromiso de la Fuerza Pública con el nuevo Gobierno.

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A través de un comunicado publicado en redes sociales, la cartera señaló que tanto las Fuerzas Militares como la Policía Nacional continuarán desempeñando sus funciones bajo los principios de servicio al país y respeto por las instituciones democráticas.

“Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional continuarán sirviendo con honor, lealtad y patriotismo al pueblo colombiano y al Gobierno legítimamente elegido”, expresó el Ministerio de Defensa.

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El mensaje se conoció poco después de la declaratoria oficial del CNE, entidad encargada de certificar los resultados de la elección presidencial. Con ello, comenzó formalmente la etapa previa al empalme entre el Gobierno entrante y la administración saliente.

La comunicación del sector Defensa también fue interpretada como una ratificación del respaldo institucional al orden constitucional y a las decisiones adoptadas por las autoridades electorales del país.

#Política #ElGranReto2026 | Luego de que el @CNE_COLOMBIA declarara oficialmente la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, @mindefensa aseguró que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional continuarán “sirviendo con honor, lealtad y patriotismo al… pic.twitter.com/lUqyrmEm0L — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 25, 2026

Ministerio de Defensa destacó el compromiso con el presidente electo

En su mensaje, el Ministerio de Defensa destacó que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional seguirán cumpliendo sus funciones al servicio de los colombianos, independientemente de los cambios de Gobierno.

La declaración llegó después de que el CNE oficializara la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales, un paso que confirmó jurídicamente los resultados de los comicios y dio inicio a la transición política en Colombia.

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