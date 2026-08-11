Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

El Gobierno Nacional avanza en la preparación de la declaratoria de emergencia económica tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que impactó a Colombia el lunes 10 de agosto. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien señaló que se prevé expedir la medida el 11 de agosto. De acuerdo con el titular de la cartera económica, la emergencia permitirá tomar decisiones excepcionales para atender a los territorios afectados y responder de manera oportuna a las urgencias generadas por el sismo.

Sigue a PULZO en Discover

En ese contexto, una de las acciones más relevantes es la activación de un crédito por hasta 450 millones de dólares estadounidenses con el Banco Mundial. Según la información oficial, estos recursos estarán disponibles antes de finalizar la semana, lo que dotará al Estado de una mayor capacidad financiera para enfrentar las consecuencias de la emergencia. El dinero gestionado será destinado a fortalecer la atención de las necesidades inmediatas, así como a respaldar los futuros procesos de recuperación en las regiones golpeadas.

Adicionalmente, el Gobierno determinó poner a disposición dineros provenientes del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y revisar partidas específicas del Presupuesto General de la Nación, con el fin de redirigir recursos tanto hacia la respuesta inmediata como hacia la reconstrucción de las áreas más afectadas. Según explicó el ministro Gómez Martínez, la declaratoria de emergencia económica habilita al Gobierno para expedir decretos legislativos que están directamente relacionados con la crisis; esto incluye la reasignación temporal de dineros y la autorización de nuevos desembolsos, siempre bajo los controles y límites que establece la Constitución.

En conferencia de prensa, el jefe de Hacienda aclaró que, hasta el momento, el paquete de respuestas económicas no implica aumentar impuestos, lo que sugiere que la prioridad será realizar recortes y ajustes presupuestales para no crear nuevas cargas tributarias a la población. Como parte de las medidas de alivio, se anunció que el plazo para pagar el impuesto de renta de personas naturales en los departamentos afectados —Risaralda, Chocó, Quindío y Valle del Cauca— será extendido un mes.

Mientras tanto, entidades de socorro y autoridades nacionales evalúan la dimensión de los daños y las necesidades urgentes de las comunidades damnificadas, en espera de la entrada en vigor de estas medidas económicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica la declaratoria de emergencia económica en Colombia tras un desastre natural?

La declaratoria de emergencia económica otorga al Gobierno de Colombia facultades extraordinarias para expedir decretos legislativos y adoptar medidas excepcionales centradas en la atención de la crisis, como reasignar recursos públicos y autorizar gastos adicionales. Estas facultades son temporales y están sujetas a los controles de la Constitución.

¿Cómo se usarán los US$450 millones del Banco Mundial para atender la emergencia?

Según el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, el préstamo por 450 millones de dólares estadounidenses gestionado con el Banco Mundial será destinado a reforzar la capacidad financiera del Estado, cubriendo las necesidades inmediatas de las zonas afectadas y respaldando la recuperación y reconstrucción de las regiones golpeadas por el terremoto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.