El Gobierno anunció una medida de alivio para las personas naturales de las zonas afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia. Fue el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien confirmó que el pago del impuesto de renta tendrá un aplazamiento de un mes para quienes estén cobijados por la medida.

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La decisión coincide con el inicio del calendario de vencimientos para la declaración y el pago de renta de personas naturales. “Vamos a postergar durante un mes el pago de esas obligaciones, porque personas que están atendiendo un desastre no tienen la cabeza para estar pagando impuestos”, afirmó Gómez. El ministro añadió: “Si es necesario ir más lejos lo haremos”.

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¿Quiénes tendrán un mes más para pagar el impuesto de renta?

El alcance de la medida fue explicado por el exviceministro de Hacienda Juan Londoño, quien señaló que el beneficio corresponde a las personas naturales cuyo vencimiento para declarar y pagar renta se produzca durante este periodo. Entre los criterios para estar obligado a declarar están haber tenido ingresos superiores a 80 millones de pesos durante el año anterior o un patrimonio superior a 125 millones.

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El Gobierno también descartó aumentar los impuestos para financiar las necesidades ocasionadas por la emergencia. Gómez sostuvo: “No vamos a subir impuestos. No lo vamos a hacer porque creemos que este presupuesto que está lleno de burocracia permite hacer ahorros y recortes para atender la situación de emergencia”. Además, indicó: “Vamos a movernos primero, ajustando el presupuesto y no pidiéndole a los colombianos que asuman mayores impuestos”.

@larazonco El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció que el pago del impuesto de renta para personas naturales será postergado durante un mes, como medida de alivio ante la emergencia causada por el terremoto. El funcionario aseguró que el Gobierno no aumentará impuestos y que priorizará recortes y ajustes al presupuesto para financiar la atención de la emergencia, al tiempo que cuestionó el alto gasto de funcionamiento y servicio de la deuda. ♬ sonido original – LARAZON.CO

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El anuncio se conoce mientras el Gobierno revisa el proyecto de presupuesto de 2027. Gómez cuestionó el nivel de gasto heredado y afirmó: “Este presupuesto que estamos considerando hoy, refleja la crisis económica que el gobierno anterior le dejó al actual. Es altísimo en funcionamiento, en otras palabras, en gasto”.

Londoño respaldó la revisión de las cuentas públicas y señaló: “Yo creo que el ministro está actuando de la forma más responsable. No podemos seguir en el país aprobando presupuestos que no tienen cómo ejecutarse porque están desfinanciados”. También explicó que el Gobierno busca ajustar las prioridades presupuestales para 2027 y afirmó: “Lo que el ministro quiere hacer es ajustarlo y adicionalmente dirigirlo hacia las prioridades del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y no hacia las prioridades que tenía Gustavo Petro”.

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Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.