Pereira ha sido una de las ciudades más afectadas por el terremoto que se presentó en las últimas horas en Colombia, pues pese a que no fue el epicentro del mismo, sí sufrió varias afectaciones en los edificios y por eso, junto a Cali, es de las que más personas fallecidas ha reportado.

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La situación no es sencilla, teniendo en cuenta que además de las personas que han perdido la vida, los daños estructurales son muy notorios y por eso hay alerta roja en la capital de Risaralda.

Además, muchas personas perdieron su hogar, sus negocios y más, por lo que ahora comienza toda una etapa de reconstrucción que no será sencilla ni rápida.

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Ante esto, el presidente Abelardo de la Espriella ya estuvo en Pereira haciendo un análisis de la situación y contando cuál es el paso a seguir para recomponer de alguna manera la ciudad, anunciando alivios para miles de pereiranos y residentes de Risaralda.

En una rueda de prensa convocada por el mandatario, dijo que se expedirá un decreto para que por los siguientes tres meses los pereiranos tengan un alivio económico en los servicios públicos, que será de gran ayuda para que las personas vuelvan a ponerse de pie luego de esta tragedia.

“Se decrete un alivio económico en servicios públicos para todas las personas afectadas en Risaralda por tres meses. Vamos a hacer ese censo y vamos a otorgar esa posibilidad para que la gente pueda tener un respiro en medio de esta tragedia”, anunció el presidente.

Esto lo que permitirá es que las personas paguen menos por los servicios tales como agua, gas y luz y ese dinero ahorrado les sirva para reponer sus viviendas o sus negocios, luego de este desastre natural.

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Por lo pronto, el presidente seguirá visitando los distintos puntos más afectados por el terremoto e irá anunciando las medidas necesarias en cada región para mitigar el impacto y ayudar a los ciudadanos más afectados.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.