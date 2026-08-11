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Los primeros vencimientos de la declaración de renta ante la Dian se empiezan a cumplir desde este miércoles 12 de agosto, explicó la misma entidad.

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De acuerdo con la institución, hay distintos tipos de multas que se van a aplicar, dependiendo sea el caso, en el inmediato plazo.

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declaración de renta en colombia DIAN

Por cuenta de esto, el no hacer la declaración de renta ante la Dian genera una multa mínima que se va incrementando dependiendo del tipo de falta, el tiempo que deje de presentarse y si hay sanciones o faltas extra.

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Lo primero que habría que tener en cuenta es que la sanción mínima es del orden de los $524.000, lo que son cerca de 10 UVT; ese es el tope desde el cual se empiezan a fijar las sanciones.

Otras fuertes multas por no hacer la declaración de renta ante la Dian

Sanción por Extemporaneidad (presentación voluntaria con retardo)

Con impuesto a cargo: Se liquida un 5 % del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso, sin que el total supere el 100 % del impuesto.

Sin impuesto a cargo: Si la declaración da un saldo a pagar de cero, la multa corresponde al 0,5 % de los ingresos brutos del periodo por cada mes o fracción de mes de retardo, o al 1 % del patrimonio bruto en caso de no registrar ingresos.

Indica la Dian que en la sanción por no hacer la declaración de renta ante la Dian, y si la entidad emite un emplazamiento oficial, la multa puede alcanzar hasta el 20 % de las consignaciones bancarias o de los ingresos brutos del periodo no declarado.

¿Quiénes deben presentar la declaración de renta a la Dian?

Patrimonio bruto: Que la suma de todos los bienes (propiedades, vehículos, cuentas bancarias, ahorros, etc., sin descontar deudas) al 31 de diciembre de 2025 haya sido superior a $224.095.500 (4.500 UVT de 2025).

Ingresos brutos: Que la totalidad de los ingresos obtenidos durante el año 2025 (salarios, honorarios, arriendos, comisiones, ganancias ocasionales) sea igual o superior a $69.718.600 (1.400 UVT de 2025).

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Consumos con tarjeta de crédito: Que los pagos o compras realizados con tarjetas de crédito durante 2025 hayan superado los $69.718.600 (1.400 UVT).

Compras y consumos totales: Que el valor acumulado de todas las compras y consumos (efectivo, débito, transferencia o crédito) en el año sea superior a $69.718.600 (1.400 UVT).

Consignaciones o depósitos: Que la suma acumulada de las consignaciones bancarias, depósitos en cuentas, billeteras digitales (como Nequi o Daviplata) o inversiones financieras en 2025 sea mayor a $69.718.600 (1.400 UVT).

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