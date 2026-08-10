En respuesta a la emergencia ocasionada por el reciente evento sísmico en el suroccidente y el Eje Cafetero, Banco Davivienda emitió un parte de tranquilidad para sus clientes en Colombia y anunció medidas excepcionales de atención.

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Con el propósito de priorizar la seguridad física y el bienestar de los usuarios y colaboradores, la entidad confirmó el cierre temporal de sus oficinas físicas en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas.

Pese a la suspensión temporal del servicio en sucursales presenciales de esta región, el banco garantizó el pleno acceso a los recursos y la continuidad del servicio financiero a través de canales alternativos digitales y presenciales.

(Vea también: Critican a Petro por trino que publicó luego del terremoto en Colombia hoy: “No sea miserable”)

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Reembolso de costos en cajeros y funcionamiento de tarjetas

Para facilitar la disposición de efectivo durante la contingencia, la entidad financiera habilitó su red de cajeros automáticos a nivel nacional y desplegó un beneficio especial para los usuarios afectados:

Devolución de costos en cajeros: los clientes podrán realizar retiros de efectivo y consultas no solo en los cajeros de Davivienda, sino también en la red de cajeros automáticos de otras entidades bancarias , y la entidad reintegrará los costos asociados a dichos retiros en efectivo.

los clientes podrán realizar retiros de efectivo y consultas no solo en los cajeros de Davivienda, sino también en la red de , y la entidad a dichos retiros en efectivo. Medios de pago: Davivienda confirmó que tanto las tarjetas de débito como de crédito operan con total normalidad para compras físicas y transacciones electrónicas.

Davivienda hace anuncios hoy: canales digitales habilitados las 24 horas

En materia transaccional, el banco ratificó la estabilidad de su ecosistema tecnológico. La ‘app’ Davivienda y la plataforma web oficial (davivienda.com) se encuentran 100% operativas durante las 24 horas del día para realizar transferencias, consultas de saldo, pagos de servicios y demás trámites operativos de manera remota y sin desplazamientos.

Davivienda reiteró su solidaridad con la población afectada e informó que mantendrá un monitoreo permanente de la situación en las zonas de impacto para comunicar de forma oportuna la reapertura gradual de sus oficinas físicas tan pronto existan condiciones de seguridad.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.