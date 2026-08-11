El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, cerró una extenuante, compleja y dolorosa jornada marcada trágicamente por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió con violencia a gran parte de Colombia en las primeras horas del día, enviando un mensaje directo y firme a la ciudadanía desde el aeropuerto militar de Catam, en la ciudad de Bogotá, tras concluir una maratónica gira nacional que lo llevó a verificar de primera mano la magnitud de los daños en las zonas más críticas del territorio nacional.

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Luego de atender personalmente la emergencia humanitaria, evaluar los estragos materiales y supervisar de cerca los complejos operativos de rescate en ciudades neurálgicas como Quibdó y Cali —puntos severamente golpeados por el movimiento telúrico que ha dejado más de un centenar de víctimas mortales y graves afectaciones en viviendas, infraestructura hospitalaria y vías públicas—, el jefe de Estado continuó su despacho institucional y de seguridad hasta altas horas de la noche sin pausa alguna.

Cerca de la medianoche, y tras sostener una cumbre de alta intensidad estratégica con la cúpula del Ejército Nacional y mandos de los organismos de socorro, el mandatario confirmó ante el país que la respuesta institucional del Gobierno Nacional no se detiene ni siquiera en la madrugada. Mediante un pronunciamiento oficial difundido tras el encuentro castrense, el presidente de la República manifestó textualmente que a las doce de la noche acababa de culminar una importantísima reunión de coordinación con el Ejército y que al día siguiente tendría preparadas grandes noticias para toda Colombia, reiterando su compromiso inquebrantable con la consigna de mantenerse firme por la patria ante la crisis desatada por el fenómeno natural.

Esta declaración ha generado altas expectativas en los diferentes sectores sociales, políticos y económicos sobre las medidas de choque, los decretos extraordinarios y las directrices especiales que su administración implementará en el marco de la declaratoria de desastre nacional decretada horas antes para acelerar la reconstrucción, la asignación de recursos y la asistencia integral a las familias damnificadas en los departamentos más golpeados.

El intenso periplo presidencial refleja fielmente el pulso con el que el Ejecutivo ha decidido asumir la crisis desde el primer minuto, combinando de manera simultánea la urgente atención humanitaria a los ciudadanos afectados y el férreo control del orden público y la seguridad en una jornada histórica que marcará un antes y un después en la gestión del riesgo y la capacidad de respuesta del Estado colombiano.

Mientras el país intenta recuperarse de las trágicas secuelas del sismo y se evalúan los daños materiales y humanos acumulados, todas las miradas y expectativas de la nación se concentran ahora en los anuncios oficiales que el mandatario revelará durante las primeras horas de la mañana desde la capital de la república.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.