Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El lunes 10 de agosto, Pereira vivió un sismo de gran magnitud que, según los datos preliminares, ha dejado un saldo de 66 personas fallecidas, 11 desaparecidas, seis heridas y 53 personas atrapadas. Además, 58 estructuras han colapsado, de acuerdo con el balance compartido durante la atención inicial de la emergencia. En medio de este escenario de devastación y angustia, los organismos de socorro mantienen sus esfuerzos centrados en la búsqueda y el rescate de las personas afectadas, mientras las autoridades preparan respuestas para atender el número de víctimas que la tragedia podría dejar.

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La gravedad del evento ha llevado a activar dos equipos especiales de criminalística: uno perteneciente al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y otro a la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (Sijín) de la Policía. Así lo confirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, quien especificó que estos grupos tienen como objetivo adelantar de manera rápida el levantamiento de los cuerpos y su traslado al Instituto de Medicina Legal de Pereira, garantizando la cadena de custodia y la identificación de las víctimas fatales.

Ante el número elevado de fallecidos, el director de Medicina Legal realizó un sondeo para conocer la capacidad de almacenamiento de cuerpos en Pereira. Según esa evaluación, existe el riesgo latente de que las instalaciones colapsen si el número de víctimas aumenta, por lo que las autoridades ya contemplan alternativas. Entre las opciones consideradas está la utilización de las instalaciones del Batallón San Mateo como lugar adicional de acopio temporal de los cuerpos, una medida que busca evitar nuevos problemas logísticos en la gestión de la emergencia.

El coronel Ochoa, además de informar sobre el despliegue de los grupos forenses, hizo un llamado a la calma. Instó a la ciudadanía a no generar confrontaciones ni situaciones que puedan distraer o sobrecargar a los organismos de socorro, ya que esto podría derivar en complicaciones adicionales en medio de la tragedia.

Con equipos de rescate, criminalística y autoridades trabajando de manera coordinada, la prioridad, a la fecha del reporte, se mantiene en el rescate de personas atrapadas y en la identificación de los fallecidos. Las autoridades también orientan y apoyan a las familias afectadas, quienes esperan noticias sobre sus seres queridos en medio de la confusión y la incertidumbre que deja este fuerte sismo en Pereira.

¿Cuál es el balance de víctimas y daños tras el terremoto en Pereira?

El balance preliminar indica 66 personas fallecidas, 11 desaparecidas, seis heridas y 53 atrapadas, además de 58 estructuras colapsadas en Pereira. Este recuento, brindado durante la atención de la emergencia, puede variar a medida que las labores de rescate continúan y se esclarecen los datos oficiales.

¿Qué medidas están tomando las autoridades de Pereira ante la gran cantidad de víctimas del terremoto?

Las autoridades activaron grupos especiales de criminalística del CTI y la Sijín para levantar y trasladar rápidamente los cuerpos a Medicina Legal. Además, evalúan opciones como usar las instalaciones del Batallón San Mateo para el almacenamiento de cuerpos, ante el riesgo de colapso de las morgues tradicionales, tal como informó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.