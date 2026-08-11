Un nuevo movimiento sísmico registrado este martes 11 de agosto generó preocupación entre habitantes de Cali, luego de que el alcalde Alejandro Eder informara sobre el evento y pidiera a los ciudadanos mantener la calma.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo con epicentro en San José del Palmar, Chocó, una zona relacionada con el fuerte terremoto que sacudió al país el lunes 10 de agosto.

Según el boletín actualizado a las 10:43 de la mañana, el nuevo movimiento tuvo una magnitud de 3,8 y una profundidad de 99 kilómetros.

El reporte se conoció un día después del sismo de gran magnitud que tuvo como epicentro el departamento del Chocó y que fue sentido en diferentes regiones de Colombia.

Ante el nuevo movimiento, Eder publicó un mensaje en sus redes sociales en el que alertó a los caleños y pidió seguir las recomendaciones de las autoridades.

“Acaba de registrarse un nuevo temblor en Cali. Quiero hacer un llamado a la calma a todos los caleños, a mantenernos atentos y actuar con responsabilidad”, escribió el mandatario local.

El alcalde también aseguró que los equipos de emergencia de la ciudad se encuentran activos y haciendo seguimiento a la situación.

“Nuestros equipos de emergencia están activos y monitoreando la situación. Les pido seguir únicamente la información oficial del Distrito”, agregó.

En su mensaje, Eder hizo énfasis en la importancia de verificar el estado de familiares y vecinos después del movimiento telúrico.

“En estos momentos, lo más importante es mantener la serenidad, revisar a nuestros familiares y vecinos, y estar preparados ante cualquier eventualidad”, señaló.

Acaba de registrarse un nuevo temblor en Cali. Quiero hacer un llamado a la calma a todos los caleños, a mantenernos atentos y actuar con responsabilidad. Nuestros equipos de emergencia están activos y monitoreando la situación. Les pido seguir únicamente la información oficial… — Alejandro Eder (@alejoeder) August 11, 2026

El pronunciamiento generó inquietud entre algunos ciudadanos, especialmente porque ocurrió apenas un día después del fuerte terremoto que provocó temor en varias regiones del país.

Sin embargo, el reporte conocido hasta el momento corresponde a un movimiento de 3,8 de magnitud, muy inferior al registrado el lunes.

El SGC continúa realizando el seguimiento de la actividad sísmica en la zona y sus reportes pueden actualizarse a medida que avanza el procesamiento de los datos.

Por ahora, el llamado de las autoridades es a conservar la calma, consultar información oficial y estar atentos a las recomendaciones de los organismos de emergencia.

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