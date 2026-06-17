Por: VALORA ANALITIK

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Canacol Energy, una de las empresas más relevantes de la industria de hidrocarburos en Colombia, y que todavía aporta el 7,5 % del suministro de gas en el país, enfrenta momento clave en su proceso de reorganización.

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Este 17 de junio tendrá una nueva audiencia en la Corte de Canadá, en la que se definirá parte del futuro de la gasífera, que enfrenta tres alternativas, incluyendo liquidar sus activos junto con un cierre gradual de sus actividades.

Documentos conocidos por Valora Analitik revelan que la empresa reconoció que ya desarrolla un plan de liquidación de activos como alternativa en caso de que fracase el proceso de venta actualmente en marcha.

(Vea también: Accionistas de Canacol Energy en incertidumbre: sin mercado para negociar acciones ni en Canadá ni Colombia)

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Jason Bednar, co-CEO interino y CFO (líder financiero), entregó una declaración juramentada ante Corte de King’s Bench de Alberta en la que afirma que Canacol avanza actualmente en tres frentes simultáneos.

El primero es la renegociación de contratos considerados estratégicos para la operación, continuar el proceso de venta de la compañía y «comenzar el desarrollo de un plan de liquidación bajo supervisión del monitor judicial y en consulta con los prestamistas».

Adicionalmente, en el octavo informe de KPMG, que actúa como monitor en la reorganización de Canacol, se especifica que la ruta de liquidación lleva a un cierre del negocio si fracasa el proceso de venta.

Canacol Energy se iría de Colombia muy pronto

En el mismo documento, la compañía alerta que solo tiene liquidez para mantener sus operaciones hasta el 10 de julio, por lo que en la audiencia de hoy se evaluará la solicitud para extender la protección judicial hasta esa fecha.

Sin embargo, hay otra advertencia: «Estos ingresos por sí solos no serán suficientes para sostener las operaciones más allá del 10 de julio de 2026″.

Incluso, la empresa agregó que «si no se completa una transacción dentro del proceso de venta o no se obtienen desembolsos adicionales de financiación DIP, los solicitantes no tendrán la liquidez requerida para continuar».

También reconoció que actualmente no cuenta con los recursos necesarios para financiar nuevas actividades de exploración y explotación que permitan aumentar reservas y producción, mientras continúa evaluando ofertas de potenciales compradores e inversionistas.

El informe de KPMG señala que se recibieron cuatro ofertas a favor de la gasífera, mientras que Canacol cree que una transacción estaría cerca de realizarse.

La empresa afirmó ante la corte que «aunque una decisión final sobre la existencia de una oferta ganadora es inminente, al momento de presentar esta declaración (el 11 de junio) aún no ha ocurrido”.

Sin embargo, ambos documentos señalan que hay ciertos contratos que no son bien vistos por los potenciales compradores, por lo que representan “desafíos significativos” para cerrar el negocio.

Entre los contratos objeto de controversia se cuentan los de suministro de gas a precio fijo y largo plazo, celebrados entre Canacol y varias compañías, así como los acuerdos de tranrporte de gas con Promigas.

Producción mejoró, pero fue temporal

La compañía atribuyó parte de sus dificultades a la caída de la producción de gas natural, asociada al agotamiento natural de algunos campos, retrasos en actividades de perforación y resultados inferiores a los previstos en proyectos exploratorios.

Entre ellos mencionó el pozo Monstera, que no alcanzó los niveles de producción inicialmente esperados.

Canacol también reconoció que actualmente no cuenta con los recursos necesarios para financiar nuevas actividades de exploración y explotación que permitan aumentar reservas y producción, mientras continúa evaluando ofertas de potenciales compradores e inversionistas.

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