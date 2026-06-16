Indra Group fortaleció su programa de voluntariado corporativo en Colombia, Ecuador y Centroamérica como parte de su estrategia de sostenibilidad y compromiso con las comunidades.

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Entre 2025 y lo corrido de 2026, la compañía realizó 14 jornadas de voluntariado que sumaron cerca de mil horas de participación y beneficiaron a más de 2.000 personas en la región.

La iniciativa se consolidó como un espacio que combina impacto social con desarrollo interno, promoviendo valores como la responsabilidad social, el sentido de pertenencia y el compromiso con el entorno.

Además de aportar a las comunidades, el programa permitió que los colaboradores fortalecieran competencias y adquirieran nuevas habilidades mediante experiencias de aprendizaje e intercambio.

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Las acciones desarrolladas incluyeron charlas vocacionales enfocadas en formación STEM, así como capacitaciones en medio ambiente, logística, inteligencia artificial, transformación digital, innovación tecnológica e instalaciones eléctricas.

Estas actividades buscaron acercar conocimientos especializados a diferentes territorios y generar oportunidades de formación.

Durante 2025 se ejecutaron 11 jornadas que alcanzaron a 1.466 personas, mientras que en 2026 se desarrollaron tres jornadas adicionales con impacto sobre 550 beneficiarios.

Según Indra, el programa hace parte del plan regional Conectando Vidas, mediante el cual adapta su estrategia global de sostenibilidad a las necesidades y contextos locales.

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