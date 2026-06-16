La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) anunció una nueva regulación que fija topes máximos obligatorios al cobro por reconexión de servicios de telecomunicaciones suspendidos por falta de pago en Colombia, con reducciones que podrían llegar hasta el 97 % frente a los valores que actualmente pagan algunos usuarios.

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La medida comenzará a regir desde el 17 de julio de 2026 y responde a lo establecido en la Ley 2485 de 2025, que exige que estos cobros correspondan únicamente al costo eficiente de restablecer el servicio.

En telefonía móvil, donde el proceso de reconexión es principalmente automático y remoto, el valor máximo permitido será de $285, una disminución cercana al 96 % frente al promedio actual de $6.800 que pagan los usuarios.

Para servicios fijos como internet, telefonía fija y televisión por suscripción, la CRC definió topes diferenciados según el tamaño y condiciones operativas de cada operador.

Para las empresas que concentran cerca del 85 % del mercado, el límite será de $1.232, mientras que para operadores pequeños con menos de 30.000 accesos será de $10.269, valores que también representan reducciones importantes frente a los cobros actuales.

La regulación no obliga a cobrar por reconexión; los operadores podrán mantener este servicio gratuito si así lo desean.

Además, una vez el usuario realice el pago correspondiente, el servicio deberá restablecerse en un plazo máximo de tres días hábiles. El objetivo es garantizar cobros más justos, transparentes y ajustados al costo real del proceso.

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