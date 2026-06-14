Los habitantes de Bogotá que quieran fortalecer su nivel de inglés tienen una nueva oportunidad de formación gratuita. La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) abrió una convocatoria con más de 6.400 becas para estudiar este idioma en alianza con el British Council.

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La iniciativa hace parte del programa Talento Capital Formación y está dirigida a personas mayores de edad que residan en la capital del país y cuenten con título de bachiller. El objetivo es impulsar las competencias en una segunda lengua, una habilidad cada vez más valorada en el mercado laboral y en los procesos académicos.

La convocatoria contempla dos modalidades para que los participantes elijan la que mejor se adapte a sus necesidades. La primera corresponde al programa virtual sincrónico ‘English without Borders para Entornos Laborales’, que contará con acompañamiento de docentes y dispondrá de 2.460 cupos.

Requisitos y fechas para acceder a las becas de inglés en Bogotá

Por otra parte, también habrá 3.971 licencias para una plataforma de autoaprendizaje, diseñada para quienes prefieren avanzar a su propio ritmo y organizar sus horarios de estudio de manera flexible. Esta alternativa busca ampliar el acceso a la formación y facilitar que más ciudadanos puedan fortalecer su dominio del idioma.

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Para participar, los interesados deben:

Ingresar a la plataforma SICORE de Atenea.

Crear o actualizar su cuenta.

Diligenciar la hoja de vida.

Adjuntar la documentación solicitada y seleccionar la oferta de formación de su interés antes de la fecha límite.

Entre las fechas más importantes del proceso, las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de junio de 2026. Los resultados se publicarán el 24 de julio y el inicio de clases está previsto para el 10 de agosto de este mismo año.

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