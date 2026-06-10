Meta, la empresa matriz de Instagram, ha lanzado de manera oficial Instagram Plus, una suscripción mensual que ofrece funciones exclusivas para los usuarios que buscan una experiencia más personalizada y con mayores controles en la popular red social.

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Según el comunicado oficial publicado por la compañía, “Instagram Plus es una nueva suscripción diseñada para ofrecer más de lo que le gusta de Instagram”. Eso sí, la compañía enfatizó que la versión gratuita de la aplicación no sufrirá ningún cambio y seguirá siendo accesible para todos los usuarios sin costo alguno.

“La plataforma de Instagram que conoces y te encanta seguirá siendo la misma y siempre será gratuita. Esta nueva suscripción es solo una actualización opcional”, destacaron.

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¿Qué ofrece Instagram Plus?

La suscripción se centra principalmente en tres áreas: mayor cercanía con las personas importantes, vistas previas e ‘insights’ detallados, y personalización profunda de la experiencia.

En la sección de acercarse a quienes más le importan, los suscriptores podrán disfrutar de:

Historias destacadas: dar prioridad a una historia para que aparezca primero en los feeds de sus amigos.

Supercorazones: enviar reacciones animadas y vibrantes con corazones que explotan en la pantalla para celebrar las historias de sus contactos.

Múltiples públicos para historias: crear listas de audiencia ilimitadas, más allá de la opción existente de “Mejores Amigos”, para compartir contenido específico con grupos personalizados (familia, compañeros de trabajo, etc.).

Extensión de historias: hacer que las historias duren hasta 48 horas en lugar de las 24 horas estándar.

En cuanto a vistas previas e información útil, las novedades incluyen:

Vista previa de historias: ver una historia manteniendo presionada sin que cuente como visualización ni aparezca en la lista de espectadores del creador.

Información sobre visualizaciones repetidas: saber cuántas veces se reprodujo nuevamente una historia propia (en total, sin detalles individuales).

Buscar en la lista de espectadores: comprobar rápidamente si una persona específica vio una historia.

Para personalizar Instagram a su manera, se ofrecen:

Ícono personalizado de la ‘app’: elegir entre una selección de íconos diseñados por Instagram y creadores de la plataforma.

Fuente personalizada para la biografía: cambiar el tipo de letra de la biografía del perfil.

Más publicaciones fijadas: fijar hasta 6 publicaciones en el perfil.

Publicar directamente en el perfil: subir contenido a ‘highlights’ o perfil sin que aparezca en el feed principal de los seguidores.

you can move posts around on your Instagram grid starting this week. tap, drag and drop your posts wherever you want 🪄 pic.twitter.com/HKqO5TValM — Instagram (@instagram) June 8, 2026

Meta ha indicado que seguirán agregando nuevas funciones en los próximos meses, por lo que el catálogo de beneficios se expandirá con el tiempo.

¿Cuánto vale Instagram Plus?

Instagram Plus tiene un precio de 3.99 dólares estadounidenses al mes (aproximadamente 14.300 pesos colombianos). En algunos mercados se ofrece un período de prueba gratuito de 30 días. La suscripción se puede activar directamente desde la configuración de la aplicación de Instagram y es posible cancelarla en cualquier momento, manteniendo el acceso hasta el final del período de facturación.

El lanzamiento es global y progresivo, por lo que los usuarios deben verificar en la sección de suscripciones o ajustes de su cuenta si ya está disponible en su país.

Para los creadores de contenido, las herramientas de ‘insights’ y ‘spotlight’ pueden ayudar a entender mejor el ‘engagement’ y a destacar publicaciones importantes. Para usuarios comunes, representa una forma de hacer la experiencia más propia y cómoda.

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