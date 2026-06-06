En un mundo cada vez más conectado, tecnologías como el Bluetooth se han vuelto indispensables en la vida cotidiana. Desde conectar audífonos inalámbricos hasta sincronizar el celular con el carro, esta herramienta facilita múltiples tareas. Sin embargo, mantener el Bluetooth activado de forma permanente también puede abrir la puerta a riesgos de seguridad poco conocidos, como el llamado ‘bluesnarfing’.

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El ‘bluesnarfing’ es una técnica de ciberataque que aprovecha vulnerabilidades en la conexión Bluetooth de dispositivos electrónicos para acceder a información privada sin autorización. A través de este método, un atacante puede extraer datos como contactos, mensajes, fotografías e incluso correos electrónicos, todo sin que el usuario lo note.

Este tipo de ataque suele ocurrir cuando el Bluetooth del dispositivo está encendido y visible para otros equipos cercanos. En ese escenario, un ciberdelincuente puede utilizar herramientas especializadas para intentar conectarse y explotar fallas de seguridad, especialmente en dispositivos antiguos o que no cuentan con actualizaciones recientes.

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Acá, un video que explica qué es el ‘bluesnarfing’:

Aunque no es un ataque masivo, sí representa un riesgo real en espacios públicos o concurridos, donde los atacantes pueden estar a pocos metros de distancia, como en aeropuertos, centros comerciales o transporte público.

Pero el ‘bluesnarfing’ no es el único problema asociado al uso constante del Bluetooth. Mantener esta función activa todo el tiempo también puede provocar otros riesgos importantes.

Uno de ellos es la posibilidad de conexiones no autorizadas. Muchos dispositivos recuerdan conexiones previas y pueden vincularse automáticamente cuando detectan equipos conocidos. Esto abre la puerta a ataques en los que un ciberdelincuente suplanta un dispositivo legítimo para interceptar información o acceder al sistema.

Otro riesgo relevante es el rastreo de ubicación. Aunque muchos usuarios lo desconocen, el Bluetooth puede ser utilizado para identificar y seguir dispositivos en determinados espacios. Esto permite, por ejemplo, que comercios o sistemas tecnológicos detecten la presencia de un celular y registren patrones de movimiento, lo que representa una posible vulneración de la privacidad.

Asimismo, existen ataques de proximidad que no requieren interacción del usuario. Basta con que el Bluetooth esté activo para que un atacante cercano intente establecer comunicación con el dispositivo. En estos casos, la víctima puede no notar ninguna señal evidente de que está siendo vulnerada.

Incluso, en un plano más cotidiano, dejar el Bluetooth encendido de forma permanente tiene un impacto en la batería del dispositivo, ya que consume energía de manera constante, reduciendo su duración.

Frente a este panorama, los expertos en ciberseguridad coinciden en que la mejor defensa es la prevención y el uso responsable de la tecnología. No se trata de dejar de usar Bluetooth, sino de hacerlo de manera consciente.

Una de las recomendaciones más básicas es apagar el Bluetooth cuando no se esté utilizando. Esta simple acción reduce significativamente la exposición a posibles ataques. También es importante configurar el dispositivo como “no visible”, de modo que no pueda ser detectado fácilmente por otros equipos cercanos.

Otra medida clave es aceptar únicamente solicitudes de conexión de dispositivos conocidos y evitar vincular equipos en lugares públicos o redes no seguras. Además, se recomienda revisar periódicamente la lista de dispositivos emparejados y eliminar aquellos que ya no se utilizan.

Mantener el sistema operativo actualizado también es fundamental, ya que las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por atacantes.

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