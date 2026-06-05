Motorola presentó en Colombia una amplia renovación de su ecosistema tecnológico con nuevos teléfonos plegables, una colección inspirada en la Copa Mundial de la FIFA 2026, accesorios inteligentes y dispositivos de audio.

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La compañía apuesta por fortalecer su presencia en segmentos premium, de diseño y conectividad con una oferta que abarca desde celulares hasta relojes inteligentes, parlantes y rastreadores. La nueva línea incluye los plegables motorola razr fold, motorola razr 70 ultra y motorola razr 70, además de la colección especial FIFA World Cup 26™, versiones desarrolladas para conmemorar la próxima cita mundialista.

Los nuevos plegables lideran la apuesta de Motorola

El lanzamiento está encabezado por el motorola razr fold, el primer dispositivo plegable tipo libro de la familia razr. El equipo incorpora una plataforma Snapdragon 8 Gen 5, compatibilidad con lápiz digital y una propuesta enfocada en productividad, multitarea y creación de contenido.

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A este modelo se suman el razr 70 ultra y el razr 70, que mantienen el formato plegable característico de la marca y llegan con mejoras en pantallas, autonomía, cámaras y rendimiento.

Entre los aspectos destacados aparecen pantallas AMOLED de alta tasa de refresco, sistemas fotográficos de hasta 50 megapíxeles, baterías que prometen más de un día de uso y tecnologías de carga rápida e inalámbrica.

Edición especial de Motorola para el Mundial 2026

Uno de los anuncios más llamativos fue la llegada de la FIFA World Cup 26™ Collection, una serie especial inspirada en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La colección incluye versiones especiales del motorola razr fold y del motorola edge 70 fusion, con acabados premium y detalles inspirados en el evento futbolístico. Algunos modelos incorporan elementos decorativos chapados en oro de 24 quilates y diseños coleccionables relacionados con el Mundial.

Motorola también apuesta por audio, relojes y rastreadores

La presentación no estuvo limitada a teléfonos inteligentes. Motorola aprovechó el evento para ampliar su ecosistema de dispositivos conectados con varios productos de la línea Moto Things.

Entre ellos destacan:

Moto Sound Flow , el primer parlante portátil de Motorola con tecnología de sonido desarrollada junto a Bose.

, el primer parlante portátil de Motorola con tecnología de sonido desarrollada junto a Bose. Moto Watch , un reloj inteligente con funciones de monitoreo físico y bienestar.

, un reloj inteligente con funciones de monitoreo físico y bienestar. Moto Tag 2 , un rastreador compatible con la red de localización de Google.

, un rastreador compatible con la red de localización de Google. Moto Buds 2 y Moto Buds 2 Plus, audífonos con cancelación de ruido e integración de inteligencia artificial.

Llega una colección con Swarovski

Motorola también presentó la denominada Brilliant Collection, una línea desarrollada en alianza con Swarovski. La propuesta incorpora versiones especiales del motorola Signature y los Moto Buds 2 Plus, que integran cristales Swarovski como elemento diferenciador dentro de la estrategia de diseño de la marca.

Precios de los nuevos dispositivos Motorola en Colombia

Los equipos y accesorios anunciados llegan con precios que van desde los $ 159.900 hasta superar los $ 10 millones.

Motorola razr fold: desde $ 9.999.900.

Motorola razr fold FIFA World Cup 26™ Collection: desde $ 10.299.900.

Motorola razr 70 ultra: desde $ 6.999.900.

Motorola razr 70: desde $ 4.999.900.

Motorola Signature Brilliant Collection: desde $ 6.999.900.

Motorola Edge 70 Fusion FIFA World Cup 26™ Collection: desde $ 2.199.900.

Moto G Max: desde $ 1.999.900.

Precio de nuevos accesorios de Motorola

Moto Buds 2 Plus Swarovski: desde $ 799.900.

Moto Buds 2 Plus: desde $ 699.900.

Moto Buds 2: desde $ 199.900.

Moto Watch: desde $ 499.900.

Moto Sound Flow: desde $ 899.900.

Moto Tag 2: desde $ 159.900.

Los dispositivos estarán disponibles a través de los canales oficiales de Motorola y las principales cadenas comerciales del país.

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