Brandon Miranda Alarcón, de 17 años, fue elegido como uno de los cinco ganadores mundiales del Top Honor Award del Slingshot Challenge 2026 de National Geographic gracias a un proyecto enfocado en la protección de los manatíes del Caribe.

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El reconocimiento llegó después de una competencia internacional en la que participaron más de 2.300 iniciativas provenientes de 104 países. El desafío está dirigido a jóvenes entre los 13 y los 18 años que proponen soluciones innovadoras para enfrentar problemáticas ambientales en distintas regiones del mundo.

La propuesta del colombiano, denominada S.O.S. Manatus, logró destacarse entre miles de proyectos por su enfoque tecnológico para proteger a los manatíes antillanos, una especie que enfrenta amenazas constantes por la pérdida de hábitat, la contaminación, la caza ilegal y los choques con embarcaciones.

Así funciona el proyecto S.O.S. Manatus que premió National Geographic

La iniciativa contempla la instalación de seis hidrófonos, es decir, micrófonos subacuáticos capaces de captar sonidos bajo el agua en ríos y otros ecosistemas donde habitan estos mamíferos acuáticos. La información recopilada sería analizada mediante sistemas de inteligencia artificial para detectar la presencia de los animales y advertir posibles riesgos.

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Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es la capacidad de los algoritmos para identificar individuos específicos. Según la propuesta presentada por Miranda, el sistema alcanzaría una tasa de éxito del 83,7 %, lo que permitiría un seguimiento más preciso de las poblaciones de manatíes.

Una vez detectados los animales, la plataforma enviaría alertas a pescadores y capitanes de embarcaciones para que ajusten sus recorridos y reduzcan el riesgo de colisiones. La meta es disminuir una de las principales causas de afectación de esta especie en los cuerpos de agua donde habita.

El joven investigador advirtió durante la presentación de su iniciativa que la falta de monitoreo permanente dificulta la conservación efectiva de los manatíes. En ese sentido, mencionó que los recientes casos de varamientos conocidos representan apenas una parte de los problemas que enfrentan estos animales.

Además del reconocimiento individual, el premio también posiciona a Colombia como un referente de innovación ambiental impulsada por jóvenes. La propuesta fue valorada por combinar conservación de fauna silvestre, análisis de datos y seguridad fluvial en una herramienta práctica para enfrentar una problemática regional.

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