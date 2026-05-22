En redes sociales y distintos espacios digitales volvió a circular una teoría que asegura que a la humanidad le quedarían apenas seis meses de existencia y que el supuesto “fin del mundo” ocurriría el próximo viernes 13 de noviembre de 2026.

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La afirmación está relacionada con un antiguo estudio elaborado por el físico austríaco Heinz von Foerster, publicado en 1960 en la revista científica Science, en el que el investigador desarrolló un modelo matemático para analizar el crecimiento poblacional y el consumo de recursos naturales en la Tierra.

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Sin embargo, expertos y análisis posteriores aclaran que el documento no hablaba de una profecía apocalíptica ni de una destrucción literal del planeta, sino de una advertencia sobre el impacto del consumo humano y la sostenibilidad de los recursos naturales.

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Según el modelo planteado por Von Foerster, llegaría un punto en el que el crecimiento de la población y el uso acelerado de recursos superarían la capacidad del planeta para regenerarlos.

La fecha simbólica calculada por el físico coincidía con un viernes 13 de noviembre, un detalle que con el tiempo alimentó teorías alarmistas y especulaciones relacionadas con el “fin del mundo”.

No obstante, el propio contexto científico cambió con el paso de las décadas. El crecimiento poblacional mundial no avanzó al ritmo proyectado en los años sesenta y, además, la humanidad desarrolló nuevas formas de producción, distribución y aprovechamiento de recursos.

Por eso, especialistas consideran que el análisis original quedó desactualizado frente a la realidad actual.

¿Qué es el “Overshoot Day”?

El concepto desarrollado por el físico austríaco evolucionó hasta lo que hoy se conoce como el “Overshoot Day” o Día del Sobregiro de la Tierra, indicador que actualmente calcula la organización Global Footprint Network.

Este indicador mide el momento del año en el que la humanidad consume todos los recursos naturales que el planeta puede regenerar durante ese mismo período.

Según los cálculos recientes de la organización, la población mundial utiliza recursos equivalentes a 1,75 planetas Tierra cada año, es decir, consume más rápido de lo que la naturaleza logra recuperarse.

Aunque el estudio original suele ser presentado como una predicción del fin de la humanidad, expertos aclaran que en realidad se trata de una alerta sobre el deterioro ambiental y la necesidad de implementar modelos sostenibles de consumo.

El análisis sigue siendo citado porque pone sobre la mesa problemáticas actuales como:

La sobreexplotación de recursos naturales,

El cambio climático,

La contaminación,

La presión sobre ecosistemas y fuentes energéticas.

Sin embargo, científicos señalan que no existe evidencia seria que indique que el mundo vaya a acabarse en noviembre de 2026.

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Lo que sí advierten distintos organismos ambientales es que el planeta enfrenta un déficit ecológico creciente y que, si no se reducen los niveles de consumo y contaminación, las futuras generaciones podrían enfrentar escenarios cada vez más complejos.

La discusión, más allá de teorías apocalípticas, vuelve a centrar la atención en un debate global: cómo garantizar la sostenibilidad del planeta frente al ritmo actual de consumo humano.

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