“Es casi 100 veces un trillón. Si lo escribiera, ocuparía la mayor parte de una página. Es increíblemente lejano en el futuro”, dijo Caplan sobre cuándo ocurriría el fin del universo en una publicación de la Universidad Estatal de Illinois.

El científico asegura que se producirá dentro de un millón de millones de años, exactamente dentro de 10^32.000 años (es decir un uno seguido de 32.000 ceros), detalla la página web del claustro académico.

Para esa época, el universo “será un lugar triste, solitario y frío… Es lo que se conoce como “muerte del calor”, donde el universo estará compuesto sobre todo por agujeros negros y estrellas agotadas”, explicó el físico.

Sin embargo, se producirá, según la teoría de Caplan, una última explosión de supernova, un violento estallido que normalmente se produce cuando estrellas muy masivas agotan su combustible y colapsan sobre sí mismas, a pesar de que las estrellas estén “muertas” mucho antes del fin del universo.

Al final de todas las cosas quedarán las estrellas más pequeñas, que no estallan con violentas supernvoas sino que se convierten en ‘enanas blancas’ y con el tiempo, estos núcleos se enfrían, se harán menos brillantes y finalmente se solidificarán, convirtiéndose en lo que se conoce como ‘enanas negras‘, las cuales están compuestas por elementos ligeros, como el carbono y el oxígeno, y tendrán el tamaño de planetas, detalla Caplan.

“La fusión sigue ocurriendo, incluso a una temperatura nula. Sencillamente, hace falta un tiempo realmente largo”, agregó el científico, quien agregó que las ‘enanas negras’ producirán hierro y acabarán disparando explosiones de supernovas.

“Es difícil imaginar que algo ocurra después de eso. Las supernovas de ‘enanas negras’ podrían ser lo último interesante que ocurrirá en el universo… Las galaxias se habrán dispersado, los agujeros negros se habrán evaporado, la expansión del universo habrá alejado tanto los objetos que ninguno verá a los otros explotar. Será físicamente imposible que la luz pueda viajar tan lejos”, finalizó en la web de la universidad.