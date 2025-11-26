Las profecías atribuidas a Baba Vanga volvieron a cobrar fuerza en redes sociales y diversos medios internacionales. La vidente búlgara, que murió en 1996 y cuya figura ha estado rodeada de misterio durante décadas, es nuevamente protagonista de debates por una serie de anuncios que, según sus seguidores, señalarían un final de 2025 marcado por crisis globales.

Una de las advertencias más comentadas tiene que ver con un posible aumento de tensiones en Europa. Quienes interpretan sus mensajes aseguran que la región podría enfrentar una escalada de conflictos que afectaría su estabilidad política y económica. Incluso se habla de un posible incremento en los flujos migratorios, producto de escenarios de guerra o inestabilidad social.

Sin embargo, las predicciones no se limitan al plano geopolítico. Varios de sus seguidores también mencionan que Baba Vanga habría anticipado un periodo de desastres naturales de gran magnitud. Fenómenos atmosféricos extremos, terremotos e inundaciones figuran dentro de las advertencias más repetidas en comunidades dedicadas a estudiar su legado. Algunos relacionan estos anuncios con movimientos telúricos recientes, como el registrado en la península de Kamchatka, usándolo como ejemplo de lo que podría intensificarse en los próximos meses.

A estos supuestos vaticinios se sumaría una crisis económica de alcance mundial. De acuerdo con las interpretaciones más difundidas, la combinación de inestabilidad política y eventos naturales extremos podría desencadenar un panorama financiero complicado para finales de 2025, afectando mercados, recursos y estructuras económicas en distintos países.

Pero uno de los puntos más llamativos entre los seguidores de Baba Vanga es la posibilidad de un contacto extraterrestre. Algunos intérpretes aseguran que la vidente insinuó la llegada de vida de otro planeta durante un evento global, como podría ser un espectáculo deportivo de gran escala.

Pese al impacto viral de estas versiones, expertos y periodistas especializados han insistido en que no existe un registro oficial que confirme que Baba Vanga haya dejado por escrito estas predicciones. La mayoría de los relatos proviene de testimonios orales y reinterpretaciones posteriores, lo que abre la puerta a especulaciones y distorsiones.

Aun así, el relato apocalíptico sobre el cierre de 2025 continúa alimentando debates, curiosidad y preocupación entre los seguidores de la vidente, que ven en el clima mundial actual motivos suficientes para creer en una posible escalada de eventos catastróficos.

